Pity Álvarez dejó preocupadísima a Moria Casán: "Me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared"

Desde hace varias semanas, el nombre de Cristian "Pity" Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena por las distintas situaciones que se produjeron alrededor del juicio que enfrenta por homicidio. Sin embargo, en los últimos días la atención también estuvo puesta sobre su salud mental y un nuevo episodio encendió las alarmas.

El lunes por la tarde, el músico protagonizó un tenso momento durante su internación, cuando intentó abandonar el lugar mientras se preparaba su traslado desde terapia intensiva hacia una habitación común. La situación se viralizó por un video en el que se observa un forcejeo con la policía. A partir de lo ocurrido, su abogado volvió a cuestionar la continuidad del proceso judicial y pidió que el juicio sea declarado nulo, al considerar que su defendido no se encuentra en condiciones mentales de atravesar el debate.

Pity Álvarez en boca de todos

Hasta el momento, las explicaciones sobre el estado del ex líder de Viejas Locas habían quedado principalmente en manos de sus representantes legales y especialistas. Este martes, sin embargo, fue el propio Álvarez quien decidió romper el silencio y llamó a Moria Casán para contar públicamente qué está atravesando.

"Te digo por la situación que vengo manejando de esto de mi juicio y también de las fechas que suspendí y todo eso, videos que estoy haciendo o temas que estoy grabando. Es como que tengo la cabeza... Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga 'arte' y seguro algún boludo va a hacer cuadros ", comenzó.

🚨 PITY ALVAREZ TENÍA QUE CONECTARSE AL JUICIO POR ZOOM Y SE QUISO IR DEL HOSPITAL DONDE ESTABA INTERNADO

- La defensa volvió a pedir la suspensión del debate. pic.twitter.com/4A0I1Cl0eN — Vía Szeta (@mauroszeta) September 29, 2026

Durante la conversación, el músico se refirió directamente al episodio que derivó en su internación y aseguró que no recuerda lo sucedido: "Me pasó que el lunes este, no sé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico, la verdad que yo no me acuerdo de nada. Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa; no me acuerdo de nada. Viste cuando todas tus familias te hablan a la vez y no sé, es como que no los podés escuchar a todos, entonces te ponés medio loquito".

A pesar de ese cuadro, Álvarez sostuvo que actualmente se encuentra mejor y contó cómo fueron sus últimos días dentro del centro de salud: "Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana . En realidad dormí como cinco o seis días y hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante", aseguró Pity.

Pity Álvarez llamó a Moria Casán en vivo

Ante sus palabras, Casán buscó profundizar sobre lo que necesita actualmente el artista: "¿Qué te gustaría a vos? ¿Cómo estás? Decís en un momento algo muy duro, que se te explota la cabeza y que te gustaría ver una pared manchada de sangre. ¿Ese es un auxilio tuyo, es un pedido que se te reconozca? ¿Qué te gustaría a vos para tu vida? Yo quiero escucharte y quiero lo que vos necesitás", intentó que el entrevistado se sieta escuchado y siguió: "¿Qué te gustaría, mi querido? Eso de que sentís que te explota la cabeza y sentís que sometiéndote de pronto a un tratamiento, estando tranquilito o fuera del juicio, ayudado... Dijiste que dormiste seis días, me imagino que para dormir seis días estarás sedado. ¿Qué necesitás vos para sentir que estás bien?".

Fue entonces cuando Álvarez puso a la música y a su banda como uno de los principales motores para atravesar este momento: "Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo. No es porque tengo mis días malos como todos, que te quieren venir a bardear, que te tiran mala onda, de todo un poquito", admitió.

Pity Álvarez

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los cuestionamientos que surgieron alrededor de su capacidad para presentarse sobre un escenario y, al mismo tiempo, las dificultades que enfrenta para participar del juicio: "Lo que removió todo esto, que nuevamente estás en este período del juicio por homicidio, es que vos hiciste un festival en Córdoba y que te fue brutal. En esa cosa que un artista siente que en el escenario se sana, en el escenario vive y se sana, dicen cómo, si está bien para hacer casi dos horas de acordarse de las letras y todo lo que eso implica, para después estar haciéndose el dormido. Creen que es un acting de tu vida, que estás tratando de zafar del juicio porque te dormís o porque no te da la cabeza. ¿Qué le decís a esa gente que cree que estás haciendo un acting en el juicio?", le planteó Moria.

Pity rechazó esos cuestionamientos y, al mismo tiempo, dejó una definición contundente sobre la causa que enfrenta: "No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron. Pero imaginate vos cuando salís al teatro de revistas, brillás. Pero cuando entrás al camarín te vas a fijar en la cartera y te fijás que te olvidaste el perfume, que es tan importante para vos, o te olvidaste qué sé yo, el registro de manejar. Cuando nosotros hacemos arte, no te digo que lo hacemos de memoria, porque si fuera de memoria sería feo porque sería siempre igual, pero pinta algo tan lindo que primero le empezás tirando vos a la gente, la gente te lo devuelve, vos se lo volvés a dar, es una pelota inflable que va y viene, un feedback. Yo no tengo que andarme poniendo un televisorcito para acordarme de las letras ", explicó.

¡Exclusivo en #LaMañanaConMoria! "La One" se comunicó telefónicamente con el Pity Álvarez luego de que haya intentado escapar del hospital: "Me va a explotar la cabeza". 🚨📞#lovieneltrece pic.twitter.com/pcn3EWfRae — eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2026

En ese sentido, insistió en que mantiene intacta su capacidad para recordar sus composiciones: "Las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta". "Son tus hijos... ¿Y qué te gustaría en este momento cantarme? No te digo de punta a punta, pero algo que tenga que ver con tu estado anímico, que te sane un ratito esta charla, o que te sientas bien porque te está escuchando mucha gente", le preguntó entre risas Casán.

Álvarez eligió responder cantándole directamente a la conductora: "A mí... No sé, se me ocurren muchas cosas, pero puede ser: 'Me gusta como te vestís, cómo mandás, me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. Y te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho". La One no se intimidó: "Ay, qué bueno, mi amor. Cómo te quiero. Gracias. ¿Te quisiste escapar ayer, bebé, que te agarraron? ¿Tuviste el brote ahí?", quiso saber Moria, llevando nuevamente la conversación hacia el episodio ocurrido durante su internación.

Pity Álvarez habló con Moria Casán desde su internación

El cantante reconoció lo sucedido, aunque relató una particular situación posterior al intento de abandonar el lugar: "Después de que pasó todo eso, me senté y les di clase de ética. Porque se estaban peleando el abogado con la directora del lugar y con la seguridad. Les dije: 'Amigos, ¿no pueden hablar más bajito y pidiendo la palabra?'. Estaban hablando como cuatro personas juntas y a mí me estaban volviendo loco, Les dije más o menos cómo se tenían que organizar. Por eso a mí me gustó usar Nextel, porque uno hablaba y después hablaba el otro. Bueno, ahora el WhatsApp es más o menos algo parecido cuando mandás mensajes".

Sobre el final de la charla, Pity sorprendió al asegurar que, pese a los episodios recientes y al juicio que atraviesa, considera que se encuentra atravesando una etapa positiva de su vida. También habló de su consumo de drogas y del período que pasó detenido: "Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas . Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí porque me ayudó", comenzó.

Pity Álvarez confesó que está en su "mejor momento"

"Cuando salí seguí resbalando dos meses y ahora veo las cosas con tanta claridad. Lo que pasa es que me quisieron hacer pisar el palito, como que iba a ser un cachivache. Como vieron que no fui un cachivache, si estuviera del otro lado dirían: ¿Cómo este muchacho puede dar treinta y tres temas sin olvidarse la letra, manteniendo un ritmo sin altibajos y no poder ir a juicio? ¡Dale, amiga! Vos sabés que no se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte. Pero el arte vos lo hacés con los ojos cerrados, durmiendo, respirando, sin respirar, oyendo, tocando", se justificó.

Moria Casán cerró ese tramo de la conversación con una reflexión sobre las palabras del Pity Álvarez: "Claro que entiendo de arte. El arte de saber vivir y de poder que todo en la vida te sea gozoso y que no te llegue a explotar la cabeza, eso también es un arte. El arte de vivir es lo más difícil que hay, salir un poco del escenario y de lo que te sana, y cuando salís a la vida no sentir que te caés".