Con las manos en la masa: Icardi le dio me gusta a una publicación de una mujer que fue señalada como su amante

En medio de los rumores acerca de que la relación entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez no se encuentra en su mejor momento, un "error" en el manejo de las redes sociales del futbolista encendió luces de alarma sobre un posible coqueteo con una mujer a la que fue vinculado cuando todavía estaba en medio de su crisis con Wanda Nara, quien en ese momento se encontraba vinculada a L-Gante.

En las últimas horas salió a la luz como el delantero le dio like a una publicación de Rocío Galera, una modelo e influencer cordobesa con la que Icardi había tenido un acercamiento a principios de 2023 a través de un intercambio de mensajes en Instagram que la misma joven expuso en los medios.

"Llama la atención que Mauro le dé like a una mujer a la que fue vinculado antes. No es un like normal. Además en pleno romance con la "China"", cuestionó Juan Etchegoyen al aire de Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero en Ciudad Magazine. El periodista se refirió a Galera como "una rubia muy bonita, despampanante" y señaló que ella "debería estar bloqueada" por parte del futbolista.

"Hola, Juan. Estoy bien. El fin de semana Mauro me puso un me gusta en una historia destacada y en una publicación. Después lo sacó, pero se ve que la gente llegó a ver", explicó Galera, en un diálogo que tuvo con Etchegoyen. Lo cierto es que el periodista, a partir del intercambio, le preguntó acerca de si estas reacciones eran normales y la modelo no volvió a responderle.

El contacto de Icardi con Galera, que el futbolista desmintió.

La situación se dio en el marco de distintas versiones que aseguran que existe una crisis entre Icardi y Suárez, la cual se potenció a partir del evento en el que ella salió de la ventanilla del acompañante de él, y que derivó en la intención del Ministerio de Transporte bonaerense de suspenderle la licencia de conducir.

El presunto y negado affaire con Galera se dio en 2023, cuando ella expuso los chats en los que él le había pedido discreción. "Estoy en Estambul y me interesás. Lo único que te pido es discreción", había escrito el futbolista. En esa oportunidad, la modelo confesó que le había ofrecido enviarle pasajes para que la visite en Turquía, aunque nunca confirmó si los aceptó.