Los 30.000 terroristas de Milei llegan a la Justicia: denuncian a Bullrich y Monteoliva

Los "terroristas" que Javier Milei asegura haber expulsado ya tienen su capítulo judicial. La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva para que se investigue la supuesta expulsión de 30.000 "terroristas" extranjeros durante 2025 y 2026, una cifra que no aparece en ningún registro oficial.

Carreras pidió investigar a la actual ministra de Seguridad, y a su antecesora, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pueda surgir de la investigación.

Monteoliva es sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad

Todo empezó el 27 de septiembre en LN+. Ahí, el Presidente de las fuerzas del cielo aseguró que el Gobierno había expulsado "10 mil terroristas el año pasado" y que en 2026 ya llevaba otros "20 mil" ante la mirada absorta del periodista oficialista Luis Majul. Según Milei, se trata de personas que "se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino".

Por su parte, Carreras sostiene que esas afirmaciones tienen que ser esclarecidas porque no coinciden con los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que cita en su denuncia. Según la presentación, en 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin ninguna causa identificada como terrorismo. En 2026, con datos parciales, hubo 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos y ninguno fue catalogado oficialmente como terrorismo .

🤪CONVERSACIÓN de LOCOS: MAJUL PREGUNTA por la POBREZA y MILEI RESPONDE con los TERRORISTAS DEPORTADOS



+"Una de las cosas que yo expliqué, digamos, ¿qué fue?"



-"Que la pobreza iba a aumentar por la inflación"



+"Que los 40 intentos de proyectos tratando de derrumbar el... pic.twitter.com/bmzX4DEwEd — Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 28, 2026

Ante semejante diferencia, la denunciante plantea una serie de interrogantes: "Cómo se determinó que esas personas eran terroristas" y si existió "un registro o tipificación formal" que permitiera identificarlas como tales. También reclama determinar "si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional".

La denuncia pone además la lupa sobre el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y sobre la Ley de Migraciones para establecer si los expulsados estaban efectivamente vinculados con actividades terroristas.

Qué le pide Valeria Carreras a las funcionarias de Milei

La abogada solicitó las siguientes medidas:

A la Dirección Nacional de Migraciones . El detalle de todas las expulsiones y rechazos de 2025 y 2026, discriminados por causal, y en particular los relacionados con terrorismo y delitos conexos. Sobre el RePET . Cuántas de las personas expulsadas o rechazadas figuraban en ese registro, sus nacionalidades, las fechas de las medidas y las resoluciones administrativas correspondientes. Al Ministerio de Seguridad . "Todos los informes, memorandos o comunicaciones internas sobre 'terroristas deportados' o amenazas de infiltración para 'dinamitar el modelo argentino'", además de la documentación que haya respaldado las declaraciones de Milei. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal . Cuántas denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas hubo contra extranjeros por terrorismo, financiamiento del terrorismo o delitos conexos durante 2025 y 2026. En el tramo final, Carreras plantea tres escenarios posibles: que los datos oficiales estén mal, que la información que difundió el Presidente sea incorrecta o que la cifra de 30.000 sea verdadera.