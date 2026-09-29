¿Callejero Fino a prisión preventiva? La estrategia de su abogado para sacarlo de la cárcel

La situación judicial de Callejero Fino atraviesa horas decisivas. A casi un mes de su detención en Villa La Ñata, partido de Tigre, la causa podría entrar en una nueva etapa: mientras la Fiscalía busca que continúe tras las rejas, su abogado ya cuenta con una estrategia para intentar que recupere la libertad y que se reduzcan los cargos en su contra.

El nuevo movimiento se conoció este martes, luego de que el fiscal Cosme Iribarren solicitara que Simón Natanael Alvarenga, nombre real del referente del RKT, sea procesado con prisión preventiva por portación ilegal de arma de guerra .

El fiscal Cosme Iribarren solicitó prisión preventiva para Callejero Fino

La información fue revelada por el periodista Mauro Szeta a través de su cuenta de X: "Fiscal pidió la prisión preventiva de Callejero Fino: hay peligro de fuga, sostiene", publicó y luego, brindó más detalles acerca de la postura adoptada por el representante del Ministerio Público Fiscal: "El fiscal Cosme Iribarren solicitó que Natanael Alvarenga sea procesado con prisión preventiva por portación ilegal de arma de guerra".

Frente al pedido de la Fiscalía, la defensa del cantante comenzó a mover sus fichas con el objetivo de modificar su situación procesal. El abogado buscará que Alvarenga pueda recuperar la libertad y que la acusación que actualmente pesa sobre él sea morigerada.

🚨 FISCAL PIDIÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CALLEJERO FINA: HAY PELIGRO DE FUGA, SOSTIENE

- El fiscal Cosme Iribarren solicitó que Natanael Alvarenga sea procesado con prisión preventiva por portación ilegal de arma de guerra.

- La defensa pidió una audiencia. pic.twitter.com/JHRvBLp9PK — Vía Szeta (@mauroszeta) September 29, 2026

En ese sentido, Szeta anticipó cuál será uno de los próximos pasos dentro del expediente: " La defensa pidió una audiencia ". Esa instancia será clave para que el representante legal del artista exponga sus argumentos y avance con la estrategia planteada.

A su vez, durante La Mañana de Lape, el periodista dio a conocer parte de la declaración realizada por el cantante ante la Justicia. Allí, el músico reconoció haber tenido el arma y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido: "Lo primero que deseo manifestar es que estoy muy arrepentido de haber tomado la decisión de tener un arma de fuego".

De esta manera, el cantante admitió la tenencia del arma, un elemento que forma parte central de la investigación que derivó en su detención y que ahora deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente. Pero su declaración también incluyó un aspecto personal que podría formar parte de los argumentos que presente su defensa. Según el escrito judicial que tiene en su poder Mauro Szeta, Callejero Fino confesó haber atravesado un " consumo problemático de drogas " que afectaba su vida.

Ahora, la disputa judicial quedará centrada en dos posiciones contrapuestas: mientras el fiscal Iribarren pretende que Callejero Fino permanezca detenido con prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga, la defensa buscará revertir su situación, conseguir su libertad y reducir la gravedad de la imputación.