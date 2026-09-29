Murió Juan Carlos Pagotto, el senador de Milei que defendió a represores de la dictadura

Parecía un simple abuelito tierno y bueno pero la trayectoria de Juan Carlos Pagotto, el senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja que murió este martes a los 74 años, fue para los organismos de derechos humanos un camino que con los años pasó del gris al negro más oscuro. Abogado de represores condenados por crímenes de lesa humanidad y con posturas negacionistas, Pagotto hizo de la provocación su marca personal.

Nacido en Mendoza y formado en el foro riojano, Pagotto se hizo conocido en los juicios de lesa humanidad de La Rioja. Fue abogado del vicecomodoro Luis Fernando Estrella y del ex comisario Domingo Benito Vera, condenados a prisión perpetua junto a Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurrido el 18 de julio de 1976 en Chamical.

Juan Carlos Pagotto

Ambos religiosos integraban la pastoral del obispo Enrique Angelelli, asesinado el 4 de agosto de ese mismo año. Pagotto también defendió al ex alférez Ángel Ricardo Pezzetta en el proceso residual de esa causa. Pero no se limitó a ejercer la defensa técnic: según denunciaron los organismos de derechos humanos, en esos juicios adoptó una postura ideológica favorable a la dictadura y tuvo una actitud provocadora: ironizaba y buscaba ridiculizar a las víctimas del terrorismo de Estado .

Su clientela incluyó además, según su propia trayectoria en el foro riojano, a políticos, policías acusados de gatillo fácil y proxenetas. Defendió al policía Dante Agüero, que mató con su arma reglamentaria al joven Diego Sánchez durante una intervención policial en una pelea barrial. La fuerza usaba balas de goma, pero Agüero disparó con plomo contra Sánchez, que solo pasaba por el lugar.

Juan Carlos Pagotto

Su perfil más cruel apareció en el llamado Caso Pioli, donde defendió a un acusado de violencia de género digital. Según recordaron los organismos de derechos humanos, en ese proceso agravió a la víctima llamándola "prostituta", "exhibicionista", "deshonesta", "prima donna" y "mujer objeto". Además, se refirió a la violencia de género como una "moda", un "nicho de marketing" y un "negocio".

Con ese currículum, Pagotto llegó al Senado en diciembre de 2023 de la mano de La Libertad Avanza, con el 32% de los votos, y salió primero en La Rioja. Encajó a la perfección en un armado libertario que llenó sus listas con figuras cuestionadas por su negacionismo, como Ricardo Bussi en Tucumán o la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Victoria Villarruel

El 22 de febrero de 2024, después de dos horas de debate en el Salón de las Provincias, fue elegido presidente de la Comisión Bicameral que debía analizar la validez del mega DNU 70/2023 con el que arrancó la presidencia de Milei. Lo propuso el senador Juan Carlos Romero y lo votaron los legisladores de su partido y del PRO. La vicepresidencia quedó en manos de Hernán Lombardi (PRO) y la secretaría, en las del chaqueño Víctor Zimmermann (UCR).

La designación desató un escándalo. Los organismos de derechos humanos fueron lapidarios: "Una persona que muestra este nivel de desprecio por los derechos humanos y por los consensos democráticos no es apta para presidir un debate en el que se debe reforzar la vigencia de la Constitución y proteger los derechos de las mayorías y grupos en situación de vulnerabilidad".

Juan Carlos Pagotto

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor "Pocho" Brizuela, sostuvo que Pagotto no tenía la "altura ética" para el cargo: "Es alguien que desde lo ideológico abrazaba la causa de la dictadura militar que usurpó el poder, maltrató y se llevó por delante la Constitución del pueblo argentino. Es una regresión en el tiempo, significa una ruptura del pacto democrático que nos da confianza para ir a los juicios , para continuar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia".

Pagotto respondió con su ironía de siempre en Radio Mitre: "Me llama la atención el baño de constitucionalidad que se han dado. Parece que apareció Juan el Bautista y renacieron como grandes constitucionalistas cuando son violadores seriales de la Constitución".

Juan Carlos Pagotto

Además de ser defensor de represores, fue abogado de figuras de todo el arco político riojano. Defendió al exgobernador Ángel Maza en su enfrentamiento con su vice, Luis Beder Herrera, que terminó con la destitución de Maza en un escandaloso juicio político en 2006. Y, paradójicamente, también defendió al actual gobernador peronista Ricardo Quintela y al intendente capitalino Armando Molina en una causa por corrupción de ese mismo año. En 2026 pasó a presidir la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, la que trata los pliegos para las designaciones en la Justicia.

Cómo murió Juan Carlos Pagotto

Pagotto fue encontrado sin vida por sus familiares en la madrugada de este martes 29 de septiembre, en su casa de la capital riojana. Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte , y la Justicia y la Policía iniciaron actuaciones preliminares. Según Infobae, dos semanas atrás había estado internado por un cuadro cardíaco.

Juan Carlos Pagotto

El jueves pasado había participado de la sesión del Senado en la que el oficialismo aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sancionó el recorte de subsidios en Zonas Frías. Su mandato vencía en diciembre de 2029. Karina Milei y Martín Menem lo despidieron en redes. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, su legado es otro: el de un hombre que eligió estar siempre del lado de los verdugos.