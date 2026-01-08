Nombran a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica: premio a la obsecuencia política de Javier Milei

Fernando Iglesias, exdiputado conocido por su estilo provocador y polémico, fue designado en las últimas horas como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en Bélgica. La decisión, oficializada por el presidente Javier Milei, marca un nuevo capítulo en la carrera política de Iglesias, quien no se cansó de transitar por diversos espacios políticos hasta caer en La Libertad Avanza.

El decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que su nombramiento "se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente que lo haya efectuado". En este caso, Milei no solo le otorgó un cargo de alto perfil, sino que también lo colocó en una posición estratégica en Bruselas, centro neurálgico de la Unión Europea.

Fernando Iglesias

Iglesias, quien ingresó al Congreso en 2007 con la Coalición Cívica, pasó por el PRO y finalmente aterrizó en las filas del mileísmo, es una figura recurrentemente criticada por sus expresiones misóginas, su retórica incendiaria y su estilo confrontativo dentro y fuera del recinto parlamentario. A pesar de ello, los fundamentos de su designación destacan que reúne "las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige".

Sin embargo, su experiencia diplomática es prácticamente nula. Su único acercamiento al ámbito internacional fue como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Mauricio Macri, donde promovió un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que nunca llegó a concretarse . Aun así, la ley de Servicio Exterior 20.957 permite que personas sin carrera diplomática puedan ocupar estos cargos si cuentan con "condiciones relevantes" que lo justifiquen.

Fernando Iglesias junto a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta

La decisión de Milei no sorprende tanto por el perfil de Iglesias como por lo que representa políticamente. Tras años de ser una figura divisiva y polarizadora en el Congreso, Iglesias ahora será la cara visible de Argentina ante las instituciones europeas. Su nombramiento también evidencia algo que es un secreto a voces: el actual gobierno de las fuerzas del cielo premia el servilismo político por encima de la trayectoria técnica o diplomática.

Fernando Iglesias, quien alguna vez se destacó por sus encendidos discursos misóginos y violentas declaraciones, ahora tendrá la oportunidad de representar al país en uno de los escenarios más importantes del mundo, el de la Unión Europea. Si su estilo confrontativo será un activo o un problema para la diplomacia argentina, solo el tiempo -y las fuerzas del cielo- lo dirá.