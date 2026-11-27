El pasado lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se atragantó con un vaso de agua. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann le preguntó dónde estaba el oro y comenzó un derrotero para explicar lo que no se puede explicar. Finalmente, y tras algunos segundos de duda, respondió: "En Basilea", no sin antes aclarar que no hablaba con Santiago Bausili sobre este tema. Una mentira que no digirió ni hasta el bueno de Edu.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositó 1.000 barras de oro en el Banco de Inglaterra , custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en 2024 y que refundió 115 lingotes del metal precioso.

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" Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra , en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de 'buena entrega'. Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de 'oro no asignado'", señaló la AGN.

Y continuó: "El BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy , sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos".

Santiago Bausili

Según el informe del organismo de control, durante la revisión se detectaron "incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo" e inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables.

La entidad presidida por Juan Manuel Olmos también señaló que no recibió documentación que consideró indispensable para establecer si el oro fue utilizado como garantía en operaciones financieras y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

El tuit de la AGN

El traslado del metal, siempre según las aclaraciones del ente auditor, se realizó sin un instructivo formalmente aprobado. Tampoco se habría acreditado la custodia de la póliza de seguro correspondiente. Para la AGN, esas omisiones impidieron verificar las condiciones bajo las cuales se ejecutó la operación y los mecanismos de resguardo previstos para los activos.

El documento también retomó observaciones incluidas en la auditoría anterior sobre los estados contables de 2025. Allí, la AGN indicó que las operaciones financieras de cobertura con oro realizadas con el BIS) y Deutsche Bank arrojaron pérdidas por USD 1.023 millones, liquidables en divisas .

¿Dónde están los lingotes de oro del BCRA?

En ese mismo período, las reservas registraron una revalorización neta positiva de USD 2.505 millones, asociada al incremento del precio internacional del metal. No obstante, la Auditoría remarcó que el BCRA no entregó, pese a los pedidos realizados, los contratos ni los antecedentes técnicos necesarios para revisar "las condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física" de las operaciones.