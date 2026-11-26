Pocas voces tienen tanta autoridad para hablar de este tema como la de Thelma Fardin. La actriz que se convirtió en símbolo del movimiento de mujeres que denuncian con su causa contra Juan Darthés. Ahora volvió a levantar la voz, esta vez contra el proyecto de la senadora Carolina Losada que endurece las penas por falsas denuncias.

En un video en sus redes, advirtió que la iniciativa puede desalentar a las víctimas y la vinculó directamente con las negociaciones del Gobierno por la suspensión de las PASO. Su advertencia tuvo efecto, al menos por ahora.

Carolina Losada

El proyecto había quedado incluido en el plan de labor parlamentaria del Senado, pero hoy, tras conseguir el quórum y a pedido de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, se votó cambiar el temario: en su lugar se trató la reforma del Código Penal por vandalismo rural . Algunos legisladores, según trascendió, habían condicionado su apoyo a la suspensión de las PASO, y el oficialismo prefirió evitar arrancar la sesión con cuestionamientos.

Fardin fue directa: "Están negociando las PASO a cambio de la vida de las mujeres. En pleno 25N, Carolina Losada insiste con meter su proyecto de falsas denuncias por la ventana con el apoyo de Patricia Bullrich". Y cuestionó el apuro: "¿Y cuál es su urgencia? Agravar las penas justo cuando se denuncia violencia de género".

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Para la actriz, el mensaje de fondo del proyecto es peligroso. "Que una causa no termine en condena no significa que la denuncia sea falsa. Instalar esa sospecha en las víctimas lo único que busca es que tengan más miedo de hablar ", advirtió. Recordó que las mujeres y las organizaciones feministas tuvieron que construir sus propias redes de acompañamiento, y cerró con un llamado: "Estamos atentas, organizadas y movilizadas. No negocien nuestros derechos por las PASO".

Qué dice el proyecto de Losada

La senadora sostiene que hay que endurecer las sanciones para proteger a quienes son denunciados injustamente. Hoy, el Código Penal castiga la falsa denuncia con una multa de $750 a $12.000 y prisión de dos meses a un año.

El proyecto propone llevar esa pena a uno a tres años, y de tres a seis años cuando se trate de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, tanto para quien denuncia como para los profesionales que declaren como testigos. El falso testimonio, que hoy tiene penas de un mes a cuatro años, podría llegar a ocho años. En ambos casos, las condenas serían no excarcelables.

Denunciar no es delito

Los datos desmienten la idea de una "epidemia" de denuncias falsas. Un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó más de 8,2 millones de investigaciones penales en 17 jurisdicciones entre 2023 y 2025: las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total , y en las provincias que pudieron desagregar los datos, la mayoría no tenía que ver con violencia de género.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144. En caso de emergencia, llamá al 911.