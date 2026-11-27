José Mayans y Patricia Bullrich protagonizaron el numerito más inesperado de la megasesión del Senado. En pleno debate por la suspensión de las PASO, el jefe del bloque peronista se calzó el traje de analista de la interna libertaria, y la jefa del oficialismo terminó tentada de risa incómoda frente a la transmisión oficial. Nadie imaginaba que una discusión sobre ingeniería electoral iba a terminar con una oferta laboral en las tablas porteñas.

La escena llegó durante el cierre del bloque kirchnerista. Fiel a su estilo irónico, el formoseño apuntó contra una tensión que en la Casa Rosada intentan disimular desde hace meses: la relación entre Bullrich y el Gobierno. Su teoría era sencilla: la reforma electoral no buscaría solo ordenar el calendario, sino también despejarle el camino a Javier Milei.

Patricia Bullrich

Con tono de comentarista de interna ajena, Mayans soltó: "Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? ¡Afuera! ".

El remate fue la frase que quebró la compostura de la bancada oficialista: "O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO". Bullrich, sentada frente a las cámaras, no pudo disimular y soltó una carcajada que en minutos se volvió viral.

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El senador también tuvo tiempo para su propia tropa. Según su lectura, el segundo objetivo de la suspensión era "hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna". Enseguida llevó tranquilidad, al menos de palabra: " Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos ".

La exministra de Seguridad recogió el guante en el mismo tono y le armó al formoseño un plan B fuera de la política: "Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up". El palito a la permanencia de Mayans en su banca no pasó inadvertido.

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Después redobló, ahora tuteándolo: "Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado". Y cerró con una comparación salarial de alto vuelo: "No creo que ganes como el CEO de YPF pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien".

Detrás de las risas hay una relación que acumula escarchas. Bullrich y el armado que conduce Karina Milei junto a los Menem conviven entre desconfianzas, versiones de ruptura y chispazos públicos. Hace unos días, la senadora dejó otra señal en una entrevista con Bloomberg, donde planteó que el oficialismo no puede limitarse a prometer un futuro próspero.