Santi Maratea no se retiró: se mudó. El chico rubio de las colectas virales anunció su nueva fundación apenas 24 horas después de bajar la persiana de su cuenta personal, aquella que era su principal activo económico. El producto conserva la misma lógica de siempre, pero ahora viene con estatuto, membresía anual y una sección de beneficios digna de una tarjeta de crédito.

El escenario elegido para el estreno fue el perfil de Lápiz Fundación, donde publicó un extenso video de presentación. Tres ejes ordenan la propuesta: salud infantil, educación y un comedor comunitario. Sobre cada uno prometió un video aparte. El de lanzamiento, aclaró, es apenas un pantallazo para los recién llegados.

Santi Maratea

El arranque tuvo tono de acta fundacional: "Hoy arranca, hoy le damos nacimiento a esta fundación". Enseguida explicó que la mecánica no cambia demasiado: "Mi idea es ir juntando distintas causas y hacer un montón de colectas como siempre, solamente que ahora bajo el paraguas de una fundación". La novedad está en el formato de pago: aportes mensuales y fijos, " como si fuese una membresía" , de 3.000 pesos por mes, es decir, 36.000 al año.

¿Va a vivir de eso? La respuesta llegó sin anestesia: " Obviamente que sí. Yo quiero vivir de esto ". Según su cálculo, de los 36.000 pesos anuales de cada socio se quedaría con 3.000, unos 250 por mes. "No es que cobro un porcentaje de lo que pongas", aclaró, aunque el video no explica cómo se haría ese cobro en la práctica. La calculadora hace el resto. Maratea proyecta, en principio, 200.000 miembros. Si los números le cierran, a su bolsillo irían 600 millones de pesos por año. Nada mal para alguien que acaba de renunciar a vivir de las marcas.

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Las marcas, de todos modos, no desaparecen del plan. Maratea recordó que trabajó con casi todas las empresas y agencias del país y quiere que se sumen con promociones para los socios: "Si yo consigo que para los miembros de la fundación puedan tener en un supermercado 15% de descuento los jueves , vos tenés otro incentivo para ayudar que no es solamente moral". La lista sigue con cines, ropa, belleza, veterinaria, alimentos, autos, viajes y hoteles.

La meta suena más a folletito de inversión que a campaña benéfica: "Que ustedes terminen teniendo más ganancia que pérdida por haber aportado a esta fundación". Según él, la solidaridad necesita "un incentivo que fomente al máximo tu potencial de impacto positivo". El nombre, explicó, sale de Yo, el Lápiz que fue escrito por Leonard E. Read un texto de economía sobre el conocimiento disperso y los incentivos, y de ahí su gran pregunta: "¿Qué incentivo hay para ayudar por fuera del incentivo moral?". También contó que estudia economía porque "la empatía puede servir mucho para identificar problemas, pero no para solucionarlos".

"Yo, el Lápiz", por Leonard E. Read

El paquete se completa con un podcast con especialistas, directores de hospitales y escuelas, trabajadores sociales, agencias de marketing, un economista y alguien de inteligencia artificial. ¿El objetivo final? Que sea "la más grande del país".

La causa que acompaña a Maratea: el Refugio de Eli

Mientras promete transparencia de membresía, el ex influencer arrastra un frente abierto en Tribunales. Natalí Rodríguez, quien dijo actuar en representación de una persona que donó, promovió una demanda de rendición de cuentas contra Santiago Maratea por colectas realizadas en 2021 y 2022. La presentación tramita en el Juzgado Civil 89, y el reclamo apunta a los fondos reunidos para reconstruir El Refugio de Eli, en Adrogué. El tema volvió a escena después del cruce de Maratea con la China Ansa en PH, Podemos Hablar.

China Ansa puso nervioso a Maratea con una sola pregunta

La denunciante explicó en Primicias Ya por qué llegó a la Justicia: "Llegó a esto a pedido de la gente que donó para esta colecta porque no tenía respuestas desde hacía años". Y siguió: "A partir de ahí le pedí públicamente a Maratea que nos cuente en qué se había gastado el dinero, porque hicieron dos colectas para este refugio y el objetivo no se ve reflejado en lo construido hoy para Eli y su familia. Por supuesto que no hay nada para los animales".

Sobre el estado de la obra, fue igual de dura: "Le entregaron una casa vacía, sin muebles ni nada; Maratea mostró que, con la segunda colecta, le compraron un horno eléctrico a Eli, pero nunca llegó". Además, sostuvo que la familia nunca manejó la plata: " Eli y su marido nunca tuvieron en sus manos el dinero que se juntó . La plata estaba en la cuenta de una persona que ni siquiera era familiar de Eli y la segunda colecta estaba en la cuenta de una persona en Córdoba, que era la mamá de una nena para la que se estaba haciendo otra colecta". Su cierre fue lapidario: "La construcción que existe hoy no vale 80 mil dólares y mucho menos lo valía cuando se la construyó. No son tan fáciles las cosas con Maratea".

Santi Maratea

Santi Maratea tiene otra versión. Respondió que todavía no fue notificado de la demanda porque el juzgado no le habría dado traslado, y afirmó que se presentará espontáneamente y que cuenta con documentación para respaldar el destino de los fondos. También negó haber faltado a instancias de mediación. Hasta que el expediente avance, la Justicia civil tendrá que dirimir si las cuentas del refugio cierran. Las de Lápiz, por ahora, solo existen en un video de Instagram.