Benjamín Vicuña y la China Suárez volvieron a coincidir en un mismo lugar después de protagonizar varios cortocircuitos mediáticos y judiciales. El fin de semana, los actores asistieron a una celebración en Uruguay, donde también estuvieron acompañados por sus respectivas parejas.

Si bien no trascendieron imágenes de los ex juntos, ambos compartieron en sus redes sociales algunas postales del evento. La coincidencia llamó la atención, especialmente por los conflictos que mantuvieron durante el último tiempo en relación con la crianza de sus hijos.

Benjamín Vicuña en el mismo evento que la China Suárez e Icardi

Cabe recordar que el actor chileno llegó a exigir judicialmente que sus hijos estuvieran escolarizados en la Argentina, en medio de la incertidumbre que atravesaba Suárez por el futuro futbolístico de Mauro Icardi y las versiones sobre un posible cambio de club.

Entre las diferencias por la escolarización de los menores, los permisos de viaje y aquel recordado episodio del "papá del baño", todo parecía indicar que la relación entre los protagonistas estaba lejos de atravesar su mejor momento. Sin embargo, los tres pudieron coincidir en un mismo evento, aunque no trascendió si mantuvieron algún intercambio.

La China Suárez y Mauro icardi en Uruguay por el casamiento de unos amigos

En este contexto, abordado por un cronista de Desayuno Americano, Vicuña descartó que le hubiera generado incomodidad encontrarse con su ex pareja y el futbolista: " Nunca va a ser incómodo estar en el cumpleaños de un amigo que uno quiere tanto ", aseguró el actor, sin alimentar las especulaciones sobre el encuentro.

El periodista también quiso saber si habían tenido la oportunidad de conversar sobre la exposición mediática y los menores involucrados en los conflictos familiares, especialmente después del escándalo en Nordelta, cuando una de las hijas de Icardi fue retirada del domicilio con intervención policial, en medio de una denuncia por presuntos hechos de violencia.

🗣️ HABLA BENJAMÍN VICUÑA: "ESTAR CON MIS HIJOS ES LO QUE CORRESPONDE" @DesayunOk @PamelaDav https://t.co/7tnx6wEAuu — América TV (@AmericaTV) November 26, 2026

"Esas cosas se hablan en privado", respondió Vicuña, quien evitó entrar en detalles sobre su vínculo actual con la madre de sus hijos. Sin embargo, dejó una frase que dio a entender que las tensiones podrían haber disminuido: " El tiempo acomoda algunas cosas ". Por otra parte, el actor se refirió a su decisión de permanecer en la Argentina para estar cerca de sus hijos. En ese sentido, sostuvo que "es lo que corresponde" y dejó en claro cuáles son sus prioridades: "No es ningún esfuerzo, es lo que tengo que hacer", manifestó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de regresar a Chile, Vicuña reconoció que extraña su tierra natal, aunque aseguró que el amor por sus hijos pesa más que cualquier otra cuestión: "Estoy repartido, pero acá tengo lo mas importante que son mis hijos", concluyó.