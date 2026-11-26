El canciller Pablo Quirno descartó hoy la posibilidad de reemplazar a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, al asegurar que las versiones sobre un eventual recambio "no tienen ningún asidero", y destacó la "relación simbiótica" que mantiene el presidente Javier Milei con el titular del Palacio de Hacienda.

En declaraciones a Radio Mitre y consultado sobre los rumores de que se estaría "probando el traje" de ministro de Economía, Quirno calificó las versiones como "un comentario bastante gracioso" y recordó que días atrás también había trascendido una supuesta renuncia de Caputo que no se concretó.

"Lo vemos a Toto en comando de la economía con el excelente trabajo que está haciendo. Como el Presidente dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina", sostuvo el canciller. En ese sentido, ratificó la continuidad de Caputo al frente de la cartera económica al señalar que "mientras el Presidente disponga que siga trabajando, él va a seguir trabajando".

Luis Caputo

"Estoy seguro de que el Presidente, como siempre dice, tiene una relación simbiótica con Toto y no tiene absolutamente ningún asidero esa especulación", enfatizó el titular del Palacio San Martín.

Quirno, quien se desempeñó como secretario de Finanzas antes de asumir al frente de la Cancillería, destacó además que el trabajo conjunto entre ambos ministerios "está más coordinado que nunca" y consideró que eso resulta "beneficioso para todos los argentinos".

MELCO SE PEINA

El contexto no acompaña. La suba del riesgo país bien por arriba de los 1000 puntos, habla de una profunda desconfianza del mercado, que estima que a Caputo le faltan entre USD 10.000 millones y USD 14.000 millones para pagar los vencimientos del año próximo. Y no sólo eso, el Tesoro luego de pagarle al FMI el último vencimiento se quedó con poco más de USD 50 millones y sólo en enero tiene que afrontar vencimientos por casi USD 5.000 millones. Además, hay que sumarle la suba del dólar.

Carlos Melconian reaccionó a las burlas de Milei

En los últimos días resonó también que el reemplazo del ministro Luis Caputo sería Carlos Melconian, economista referenciado en el PRO y especialmente con Patricia Bullrich, que también se viene diferenciando de la línea oficialista desde hace un tiempo con expresiones públicas.

Uno de los inconvenientes es que Melconian fue uno de los denominados "econochantas" por el mismísimo presidente de la Nación, quien utilizó alguna de las metáforas culinarias para denostar y mofarse de él.



