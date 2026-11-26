¿Cómo se cierra un capítulo que dio la vuelta al mundo? Cazzu encontró la respuesta: con más canciones, más raíces y más corazón. Hoy llega a las plataformas Latinaje (Deluxe), la versión extendida del álbum que marcó un antes y un después en su carrera y que la llevó a recorrer escenarios de todo el planeta.

La nueva edición trae canciones inéditas producidas por Nicolás Cotton, el mismo productor del disco original. Entre guitarras criollas y percusiones, las letras vuelven a los temas que la Jefa domina como nadie: el amor, el despecho y la despedida. Con este lanzamiento, Cazzu le pone el broche final a un proyecto que nació para reivindicar sus raíces y celebrar la diversidad de la música latinoamericana.

Cazzu lanza hoy "Latinaje (Deluxe)"

Cuando salió, Latinaje debutó en el puesto #1 de Billboard Latin Albums , un logro que pocos artistas argentinos pueden mostrar. Sus 14 canciones proponen un viaje por géneros que parecían lejanos entre sí: tango, chacarera, salsa, corrido tumbado, merengue y bolero, todos atravesados por la identidad latinoamericana y por la voz inconfundible de la artista jujeña.

El álbum, escrito íntegramente por Cazzu, se grabó junto a orquestas en distintos países latinoamericanos. Es su trabajo más personal y ambicioso: un disco que pone a la mujer en el centro, con su fortaleza, su vulnerabilidad y su vínculo con la cultura.

Cazzu lanza hoy "Latinaje (Deluxe)"

El impacto se mide también en cifras. Latinaje ya supera los 1.440 millones de reproducciones globales en plataformas digitales, y canciones como Con Otra, La Cueva y Dolce se convirtieron en himnos que suenan en cada despedida de amor y por qué no también en la playlist de alguna señora despechada.

Con el Deluxe, Cazzu completa una obra que muestra todas sus facetas, de la trapera que rompió el molde a la intérprete capaz de cantarle a un tango o a un bolero con la misma intensidad. Latinaje (Deluxe) ya está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, listo para sonar en cada rincón de Latinoamérica.