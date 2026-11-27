La Ley de Ludopatía ya es una realidad en la Argentina, y trae cambios concretos para miles de familias que siguen con preocupación el avance de las apuestas online entre chicos, chicas y adolescentes. Después de casi dos años de demoras y a cuatro días de perder estado parlamentario, el Senado convirtió en ley -ya de madrugada- el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea.

La norma apunta a cerrar los caminos por los que el juego llega a los más chicos: los anuncios que ven en redes, las figuras que siguen, las camisetas de sus equipos y los premios para engancharlos. El proyecto recibió el respaldo unánime de los 72 senadores que integran la Cámara alta y quedó sancionado.

Ley de Ludopatía

El tratamiento llegó durante la megasesión del jueves 26 de noviembre, después de que la Cámara alta aprobara la suspensión de las PASO para 2027. La Libertad Avanza y el peronismo acordaron votar sin cambios el texto que venía de Diputados. Patricia Bullrich fue clave: la jefa del bloque libertario aceptó tratar primero la iniciativa que reclamaba la Iglesia y dejar para después una propuesta complementaria del oficialismo. Además, Bullrich la calificó como "la ley papa León".

Esa segunda iniciativa también salió por unanimidad, con 71 votos. Incluye los cambios que impulsaba la Casa Rosada: faculta al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operan de forma irregular y refuerza la protección de los menores. Sin embargo, todavía no es ley: el Senado le otorgó media sanción y ahora deberá ser tratada por Diputados. Mientras tanto, la Comisión Episcopal de Pastoral Social celebró el resultado y lo definió como "un triunfo colectivo".

Apuestas online: las 5 restricciones que cambian el juego para los menores

La ley impone estas restricciones a la publicidad y a la promoción del juego, que son justamente las puertas de entrada más habituales para los adolescentes:

Fin de la publicidad . No podrá haber anuncios de apuestas en televisión, radio, redes sociales, podcasts, cartelería ni eventos culturales Influencers fuera de juego . Las plataformas no podrán promocionarse a través de figuras públicas ni de influencers Sin patrocinios deportivos . Las empresas del sector no podrán auspiciar equipos, deportistas, estadios ni competencias Adiós a los bonos . Quedan prohibidos los incentivos y bonos de bienvenida que usan las plataformas para captar usuarios Identidad verificada . Las plataformas deberán comprobar la identidad y la edad de cada apostador con sistemas biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El Senado sancionó por unanimidad la Ley de Ludopatía

Otro punto central es la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa). A través de esta herramienta, cualquier persona podrá bloquear voluntariamente su acceso a los sitios de apuestas. Para quienes ya detectaron un problema en su entorno, se trata de un recurso concreto para poner un freno.

Las plataformas, por su parte, tendrán que incorporar mecanismos de prevención: tests de autoevaluación, historial de juego, alertas sobre el tiempo acumulado y límites para la duración de cada sesión; dato no menos es qué pasa con el dinero que mueven estas aplicaciones que ahora tendrán nuevas reglas pues las operaciones quedarán restringidas a tarjetas de débito y billeteras electrónicas, con topes diarios. Las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a la Anses quedan excluidas como medio de pago .

Ley de Ludopatía

La ley de ludopatía todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia. En paralelo, la Cámara de Diputados tendrá que definir el destino del proyecto complementario, el que habilitaría al Enacom a bajar las páginas ilegales sin pasar por un juzgado.