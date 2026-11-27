Trabajadores del Hospital Garrahan, afiliados a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), convocaron para este viernes a un cabildo abierto "en solidaridad" con los compañeros sancionados.

La medida se realizará a las 16 en el hall de la institución sobre la entrada de la calle Combate de los Pozos 1881, por los "despidos y suspensiones para articular una respuesta unitaria y de conjunto".

"En el Garrahan no sobra nadie. Quieren silenciar a quienes frenaron el vaciamiento en 2025 y por eso respondamos de conjunto. Atacan a los trabajadores y a sus organizaciones en paralelo al recorte en salud, universidad y jubilaciones del Presupuesto 2027", señalaron desde APyT.

Esta convocatoria se da en el marco de los despidos y suspensiones que el gremio había denunciado como "inéditos y aberrantes por defender el Hospital de las infancias".

Hospital Garrahan

El pasado martes, APyT acompañó a los trabajadores sancionados para que pudieran ingresar a sus puestos habituales en el hospital, pese a un cerco de seguridad privada y policías que, según el gremio, buscó impedir ese ingreso: "Obviamente no pudieron", agregaron.

Hace una semana, las autoridades del Hospital Garrahan habían informado sobre las sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores, luego de un sumario administrativo que se había iniciado debido a la toma de las oficinas de la Dirección Médica del establecimiento.

De ese grupo, diez tienen un pedido de cesantía, aunque uno solo se haría efectivo de inmediato, mientras que los otros nueve cuentan con tutela gremial; otros 28 empleados serán suspendidos por 20 días sin goce de sueldo.

"Defender el Garrahan no es delito, es una obligación ética y del corazón. Nos odian porque expusimos el vaciamiento progresivo del hospital, con 350 renuncias de profesionales que no se repusieron", dijo Norma Lezana, secretaria general de APyT Garrahan.

"Los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones del nosocomio, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas", dijeron desde el gobierno a pesar de que la protesta transcurrió en un espacio reservado a los profesionales.

LA DIRECCIÓN Y SU DENUNCIA

Desde la dirección del Hospital denunciaron que hubo ingresos por la fuerza y emitieron un comunicado para repudiar esta acción y toda acción política desarrollada dentro de la institución. "Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales", planteó el Garrahan en el comunicado difundido tras los hechos.

Las autoridades indicaron que el personal del hospital ingresó con normalidad y continuó con la atención de niños con enfermedades complejas, cirugías y estudios médicos. Además, anticiparon que, al igual que con las sanciones por la toma de la Dirección Médica, se tomarán "las medidas administrativas y legales correspondientes" ante los nuevos hechos denunciados.

"El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate", señaló la institución.







