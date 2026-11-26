La salida de María Fernanda Callejón de La Mañana con Moria promete abrir un nuevo capítulo en la interna televisiva. A semanas de que la actriz abandone definitivamente el ciclo de Eltrece, ya trascendió el nombre de la figura que podría quedarse con su silla en 2027 y que, para sorpresa de muchos, actualmente trabaja en un canal de la competencia.

Después de varios cortocircuitos y un escandaloso enfrentamiento al aire con Moria Casán, Callejón no logró llegar a un acuerdo contractual con la producción y su continuidad quedó descartada. El episodio habría generado malestar en Eltrece y terminó de marcar una etapa cargada de tensión dentro del magazine.

La guerra entre Callejón y Moria Casán no tiene fin

Con la salida de la actriz prevista para fines de diciembre, la producción ya estaría moviendo sus fichas de cara a la próxima temporada. En ese contexto, Guido Záffora lanzó una bomba en DDM al revelar quién sería la candidata para incorporarse al equipo de La One.

Se trata nada más y nada menos que de Débora D'Amato, quien actualmente se desempeña como panelista de Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti por Canal Siete. De concretarse su incorporación, la periodista cambiaría de pantalla para ocupar el lugar que dejará vacante Callejón.

Moria Casán quiere a Débora D'Amato en su equipo tras la salida de Callejón

Sin embargo, lejos de quedarse callada ante las versiones, D'Amato se comunicó directamente con Záffora para aclarar los tantos y dejó una respuesta que alimentó las especulaciones sobre su futuro televisivo: " Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá ", le escribió la periodista. Si bien desmintió haber recibido una propuesta formal, tampoco ocultó sus ganas de sumarse al ciclo encabezado por Moria.

Como si fuera poco, en el estudio de DDM se encontraba César Carozza, abogado y amigo íntimo de la diva, quien aportó un detalle que podría jugar a favor de la panelista en una eventual negociación: "A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño", aseguró el letrado, dejando entrever que la llegada de D'Amato podría contar con el beneplácito de La One.

La posible incorporación de la periodista no sería la única novedad que prepara eltrece para el próximo año. Según adelantó Záffora, la producción estaría trabajando en una renovación del formato que incluiría un panel rotativo, con el objetivo de sumar diferentes voces y alternar a los integrantes del magazine.

De esta manera, la eventual llegada de Débora D'Amato podría ser apenas el primero de varios movimientos dentro del programa. Lo cierto es que, tras el polémico paso de Fernanda Callejón y su enfrentamiento con Moria Casán, la danza de nombres ya empezó y la silla que dejará vacante la actriz promete dar que hablar.