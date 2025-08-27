Nuevos audios filtrados de Spagnuolo exponen a "El Jefe": "La conchu** de Karina congeló los salarios"

El gobierno de La Libertad Avanza enfrenta un nuevo terremoto político y judicial tras la filtración de audios altamente comprometedores del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Los mensajes, difundidos este miércoles en el programa Data Clave de Carnaval Stream, revelan una serie de declaraciones explosivas que apuntan directamente a la hermana y mano derecha del presidente Javier Milei, Karina Milei.

En uno de los audios más impactantes, Spagnuolo expresó su frustración con su salario y la imposibilidad de acceder a recursos adicionales: " Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar ", afirmó el exfuncionario, quien fue desplazado de su cargo hace apenas una semana.

Karina Milei y su hermano Javier

Spagnuolo también apuntó directamente contra la Secretaria General de la Presidencia, acusándola de haber congelado los salarios de los funcionarios. En un audio fechado en julio de 2024, se escucha decir: "En enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2.800.000, porque me subieron un límite de los aportes, y sigo cobrando 2.800.000. Y ahora viene ganancias, y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios... Y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco".

El exfuncionario continuó su descargo con una comparación entre sus ingresos y los gastos necesarios para mantener un nivel de vida acorde a su posición: "Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra. Pero si tenés dos hijos, vivís en un country, y los tenés que mandar (a los chicos) a la escuela, y pagar la obra social... No te cierra".

diego-spagnuolo-director-ejecutivo-de-andis-junto-7cua3x6wnzdkrj4jpqbdeqsdp4

En otro audio, Spagnuolo dejó entrever que las irregularidades no se limitaban a su área: "Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados", afirmó, sugiriendo una práctica sistemática de coimas.

Las críticas también alcanzaron al entorno más cercano del presidente Milei, incluyendo a Eduardo "Lule" Menem, armador político del gobierno. En un segundo audio, Spagnuolo cuestionó la postura moralista del funcionario: "Los Menem dicen y dicen... Flaco, sos un Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y morir de hambre . Cómo hacés para chupar esa pija y después no ir y decir tenemos que subir los sueldos. Te pone en una situación como diciendo 'qué te calienta si con la que te estás choreando de guita...'. A mí me pone en esa situación".

Eduardo "Lule" Menem

La difusión de estos audios llega en un momento crítico para La Libertad Avanza, que ya enfrenta cuestionamientos por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos. Según el conductor del programa Data Clave, Mauro Federico, la filtración proviene de alguien "de la más extrema proximidad con el presidente Javier Milei (...). Es una persona que tiene muchos años con Milei. Es una persona que hasta llegó a dormir en la misma cama ".

Pero... ¡puede haber más! Con siete nuevos audios en circulación y declaraciones explosivas que involucran directamente a figuras clave del poder, el escándalo promete seguir escalando en los próximos días. Por lo pronto, lo único claro es que las palabras de Diego Spagnuolo desataron una crisis que podría tener consecuencias impredecibles para el gobierno de Javier Milei que se enfrenta a un proceso de elecciones que está a la vuelta de la esquina.