El monje negro del gobierno libertario: Guillermo Francos desligó a LLA de las coimas en discapacidad

En una jornada marcada por la tensión y el cruce de acusaciones en el Congreso Nacional, Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno libertario, asumió un rol protagónico en la defensa de su administración ante las graves denuncias de corrupción y coimas que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con un discurso cargado de indignación y señalamientos hacia la oposición, Francos intentó desviar la atención: " Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnulo", afirmó Francos en el Congreso, en un tono que alternaba entre la victimización y el ataque frontal.

Guillermo Francos y su presentación de informe en Diputados

Francos no dudó en acusar a sus detractores, señalando que "tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar ", dijo.

La indignación crece cuando se analiza el contexto. Las denuncias sobre coimas en el ámbito de discapacidad no son un tema menor. El ex titular de ANDIS, Diego Spagnulo, está en el ojo de la tormenta tras la difusión de audios comprometedores que lo involucran en una red de coimas y corrupción. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidad política por los hechos ocurridos bajo su gestión, Francos optó por remover al funcionario y anunciar la intervención del organismo.

Guillermo Francos y Martín Menem

" Responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos", prometió Francos.

El escándalo en ANDIS no es el único problema que enfrenta el gobierno libertario. La tragedia del fentanilo contaminado ha expuesto fallas graves en los controles sanitarios. Francos intentó minimizar la responsabilidad gubernamental al afirmar que "la catástrofe sanitaria que estamos atravesando producto del fentanilo contaminado es un suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT". Sin embargo, las dilaciones injustificadas detectadas en el procedimiento de inspección del laboratorio HLB Pharma han derivado en la remoción preventiva de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El fentanilo contaminado provino del laboratorio HLB Pharma de Ariel García Furfaro

Mientras Francos se esfuerza por presentar al gobierno como un baluarte de transparencia y eficiencia, los hechos cuentan otra historia: una administración incapaz de prevenir desastres y rodeada por denuncias que empañan su credibilidad.

El avance judicial en el caso del fentanilo ha llevado a la prisión preventiva del dueño del laboratorio implicado, pero esto no exime al gobierno de responder por sus propias responsabilidades. En definitiva, el discurso del jefe de Gabinete parece más una estrategia para desviar la atención que un verdadero intento por esclarecer los hechos. Guillermo Francos puede intentar posicionarse como el defensor de un gobierno libertario acosado por conspiraciones externas, pero los hechos hablan por sí solos.