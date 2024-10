"Nunca se desfinanció la educación": el manotazo de ahogado del Gobierno para intentar frenar la marcha universitaria

Este miércoles, miles y miles de personas, entre ellos docentes, no docentes, autoridades y estudiantes realizarán una marcha federal en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso. "La universidad no es el problema, es parte de la solución", es el lema que utilizará la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario. La convocatoria principal se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

Pese a esto, tendrá réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país. "Convocamos a que nos acompañen en una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico", expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado. Mientras se espera que una multitud cope las calles en protesta a las medidas de ajuste que lleva el mandatario libertario desde hace ya casi 11 meses, desde el Ministerio de Capital Humano salieron al cruce de la protesta afirmando que la cartera "nunca se desfinanció la educación universitaria pública",

Incluso, señalaron que "el compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme" desde la llegada de Milei. Cabe destacar que los sueldos de los trabajadores universitarios perdieron 55% frente a la inflación acumulada en 2024. "Un Estado que maltrata a sus docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza busca vaciar la Universidad pública de sus mejores profesionales. Es una señal para toda la sociedad de que el conocimiento y la formación científica no son valorados por las autoridades", había manifestado al dar estos datos semanas atrás el Centro RA, de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

De todas maneras, desde el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello publicaron un comunicado para resaltar que la intención del Gobierno es exigir "claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron". "Desde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional", destacaron y prometieron que "todo lo solicitado" será "concedido" en la propuesta que la cartera presentará el lunes.

Al mismo tiempo, volvieron a insistir que "los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente". "Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores. Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación", cerraron.

Algunos de los carteles de la última marcha en defensa de la universidad pública

Lo cierto es que la disputa entre el oficialismo y las universidades viene incrementándose desde la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro por 48 horas en "defensa de su salario" y de la ley de Financiamiento Universitario. Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, los gremios rechazaron el ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un "5,8% adicional en octubre", que había sido calificado como "histórico" por esa cartera.

Para bajar la tensión con los gremios universitarios, el Gobierno los había convocado a fin de discutir la paritaria, pero los sindicatos universitarios FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT consideraron "insuficiente" la nueva propuesta salarial del Ejecutivo nacional. "A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad. La propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales, porque es solo un 5.8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes", indicaron desde el sector docente.

Sin universidad no hay futuro

La Marcha Federal Universitaria tendrá el respaldó de la CGT, que ratificó que formará parte de la protesta en "defensa de la educación y la universidad pública". "Hay que encontrar un camino para salir de esta situación y no desprestigiar a las universidades públicas", aseguró el secretario general de los Trabajadores de Sanidad y uno de los líderes de la central obrera, Héctor Daer, en la previa de la movilización En diálogo con Radio Splendid, Daer indicó que "la marcha universitaria ya está en proceso" y que hay que llegar a un acuerdo "con los gremios docentes" para iniciar la recuperación de esta crisis. La ex presidenta Cristina Kirchner fue otra de las figuras políticas de peso que llamó a los jóvenes a participar de la movilización federal universitaria y remarcó que "marcharán no sólo por su presente, sino también por su futuro".