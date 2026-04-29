Pagano amplía la denuncia contra Adorni y el bloque libertario la destroza: la acusan por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y la diputada nacional Marcela Pagano están en su prime de denuncias y contradenuncias. Es que mientras Adorni estaba en el Congreso presentando su informe de gestión, Pagano optó por un contexto diferente: los tribunales de Comodoro Py.

Allí, la legisladora se presentó con una carpeta bajo el brazo que, según ella, contiene pruebas irrefutables sobre una empresa offshore radicada en Uruguay, "Imgroup S.A.S.", vinculada al periodista Marcelo Grandio. Según la diputada, Grandio y Adorni comparten contratos en la Televisión Pública pero también una cuenta bancaria fuera del país donde habrían desviado ingresos por publicidad.

Manuel Adorni en el Congreso

Pagano, quien pasó del bloque libertario al monobloque Coherencia en un giro que se calificó de oportunista, busca declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y, hasta ahora, la legisladora asegura tener información clave que podría complicar aún más la situación de Adorni.

Adorni, por su parte, se defendió de las acusaciones durante su presentación en el Congreso y negó cualquier tipo de vínculo contractual entre la TV Pública y Grandio y desestimó las acusaciones de Pagano como "una maniobra para desviar la atención".

Contraofensiva libertaria: Pagano contra las cuerdas

Si Pagano pensaba que tenía la última palabra, se equivocó. En lo que parece ser una partida de ajedrez político, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) respondió con una denuncia penal contra la diputada. Casi irónicamente, la acusan del mismo delito que ella le imputa a Adorni: enriquecimiento ilícito . Además, sumaron cargos por omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.

Marcela Pagano

La denuncia fue firmada por 14 diputados nacionales del bloque libertario, entre ellos Lilia Lemoine, quien no se guardó nada al momento de opinar sobre su ex compañera de bancada a quien varias veces atacó en las bancas del Congreso.

En palabras para El Observador, Lemoine lanzó: "A lo largo de dos años nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal con la diputada Pagano. De hecho, ya es sospechoso que un diputado exprese abiertamente el apoyo por una idea política, por un plan de gobierno y por un presidente y al mes ya se dé vuelta. Es muy raro. Una de dos: o sos un tarado como Lourdes Arrieta, por ejemplo, que no se entiende qué es lo que le pasa, o algo te hizo cambiar de idea".

Libertarios denunciaron a Pagano por enriquecimiento ilícito

La diputada cosplayer también cuestionó el ascenso patrimonial de Pagano: "¿Qué te hace cambiar de idea? Quizás aquello que te lleva a vivir a La Isla, ¿no? Pasar de un departamento en una casita en Tres de Febrero o un departamentito en Palermo, a una mansión en La Isla, a tener autos de alta gama, irte de vacaciones a Punta del Este y tener dos mucamas. Eso es sospechoso", determinó.

Lemoine también aprovechó para defender a Adorni —o al menos para marcar una diferencia— al afirmar que las propiedades de su familia estaban debidamente declaradas. "Por ejemplo, cuando uno dice: 'Y, pero la esposa de Adorni tiene una casa en un country', sí, la estaban refaccionando y la tenían. Y de hecho, estaba declarada porque era de la mujer de Adorni. Uno debe declarar su cónyuge y conviviente", señaló ponsoñozamente contra Pagano.

⭕️ @lilialemoine DENUNCIÓ A MARCELA PAGANO POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO



La diputada Lilia Lemoine calificó de "sospechosos" los cambios de postura de Marcela Pagano respecto de su apoyo a Javier Milei. "O sos un tarado o te hicieron cambiar de idea con un departamento... pic.twitter.com/HT8FmXoAHt — El Observador 107.9 (@Observador1079) April 29, 2026

En contraste, acusó a Marcela Pagano de haber ocultado información clave sobre su situación patrimonial y personal: "Bueno, la diputada Pagano no lo hizo. Y no entendemos tampoco por qué negó su relación incluso desde el principio de su mandato cuando ya estaba en pareja. No sabemos desde cuándo, si es uno, dos, tres años, no sabemos". Según Lilia Lemoine, las preguntas sobre Pagano son inevitables porque "la vara quedó muy alta con lo de Adorni, y así tiene que seguir".