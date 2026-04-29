Paulón cruzó a Adorni en Diputados por la "vara moral" del Gobierno y denunció: "Están vaciando el patrimonio nacional"

La sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a tensarse durante la intervención del diputado Esteban Paulón, quien lanzó fuertes cuestionamientos sobre la "vara moral" del Gobierno, las denuncias patrimoniales que rodean a funcionarios libertarios y el proceso de privatización de empresas públicas.

En un discurso atravesado por interrupciones y cruces con legisladores oficialistas, Paulón lamentó la ausencia del presidente Javier Milei en el recinto al momento de las preguntas opositoras. "Una pena que el presidente Milei se haya retirado, porque más allá de escucharlo a usted, que lo escuchamos todos los días, hubiera sido importante que escuchara los cuestionamientos y las preguntas también que tenemos aquí para hacerle", sostuvo.

El diputado recordó además que varios ministros habían evitado previamente asistir al Congreso para dar explicaciones por distintos escándalos que golpean al oficialismo. "Celebro que varios ministros estén aquí hoy o hayan venido cuando votamos en este cuerpo que vinieran a dar explicaciones por el fentanilo contaminado, por la coima de Andis y por tantos otros temas. Hicieron silencio", afirmó.

En medio de los gritos desde las bancadas libertarias, Paulón defendió su derecho a formular preguntas y cuestionó el trato del oficialismo hacia la oposición. "Acá se habla de respeto y hemos tenido que soportar los integrantes de la Cámara que el presidente nos diga ratas, ensobrados y tantas otras cosas. Entonces, el respeto empieza por casa", lanzó. Uno de los ejes centrales de su intervención fue el discurso presidencial sobre la ética pública y las recientes renuncias dentro del Gobierno.

Paulón cruzó a Adorni en Diputados por la "vara moral" del Gobierno y denunció un "regalo" en la privatización de Intercargo

Paulón mencionó el caso del exfuncionario Carlos Frugoni y contrastó esa salida con otros funcionarios cuestionados que continúan en sus cargos. "Dijo el presidente Javier Milei el primero de marzo que venía a fundar un Estado basado en la ética como política de Estado", recordó. Y enseguida preguntó: "¿Cuál es la vara ética en un gobierno que, por ejemplo, el domingo le pidió la renuncia o le aceptó la renuncia a un funcionario, Carlos Frugoni, por tener bienes no declarados, siete departamentos se olvidó declarar en Miami, pero no le pide la renuncia, por ejemplo, a Vázquez, el titular de ARCA, que tiene tres departamentos no declarados?".

Paulón también apuntó directamente contra Adorni por las causas judiciales vinculadas a sus declaraciones patrimoniales. "A pesar de que usted dijo que tenía todos los bienes declarados, la declaración de alguno de sus bienes apareció como una rectificación de la declaración jurada después de que aparecieron las causas judiciales", señaló. Luego formuló una pregunta política que generó fuertes murmullos en el recinto: "¿Cuál es la vara moral? ¿Y si esa vara moral tiene que ver con contar con la protección de Santiago Caputo o Karina Milei, y el resto afuera?".

El legislador también criticó el avance de las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional y puso el foco sobre el caso de Intercargo. Según detalló, el propio informe de gestión presentado por Adorni sostiene que la empresa cuenta con 55 millones de dólares de activo corriente y 38,5 millones en efectivo e inversiones. Por eso cuestionó el precio base previsto para la licitación. "Me gustaría preguntarle cómo se determinó que el precio de base para la licitación es de cuarenta y cinco millones de dólares, lo que constituiría prácticamente un regalo", denunció.

Paulón cruzó a Adorni en Diputados por la "vara moral" del Gobierno y denunció un "regalo" en la privatización de Intercargo

Y agregó: "Están vaciando el patrimonio nacional". En el tramo final de su exposición, Paulón apuntó contra la situación social y reclamó por la falta de pago del subsidio para garrafas destinado a sectores vulnerables. "Quiero que me explique desde su mirada moral, de la moral como política de Estado, cómo se permite este gobierno adeudar desde enero de 2025 el subsidio del plan de las garrafas de las familias que menos tienen", preguntó.

Luego remarcó el bajo monto del beneficio y el impacto que tiene sobre miles de hogares: "¿Cuán compatible con un gobierno moral es sacarle un subsidio de mil ochocientos pesos a las familias argentinas que se calefaccionan y se alimentan con garrafas de gas?".