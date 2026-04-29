YPF Digital y Santander Argentina anunciaron el lanzamiento de una nueva funcionalidad dentro de la App YPF que permitirá a los usuarios obtener rendimientos sobre el dinero disponible en su cuenta. La herramienta comenzará a implementarse a partir de mayo y apunta a fortalecer el ecosistema digital de la petrolera, que en los últimos meses sumó nuevas opciones de pagos y servicios financieros.

YPF y Santander lanzan una función para remunerar saldos en la App YPF

Según informaron ambas compañías, los saldos disponibles podrán generar rendimiento "de manera simple, transparente y automática", siempre con aceptación previa del usuario. La iniciativa será desarrollada junto a Santander Argentina, que aportará la infraestructura financiera, mientras que la gestión de fondos y la administración de los instrumentos de inversión quedará a cargo de Santander Asset Management Argentina. Desde YPF Digital destacaron que la nueva herramienta responde a una de las demandas más frecuentes de los usuarios.

Además, aseguraron que la tasa de rendimiento proyectada será "muy competitiva", con la intención de posicionar a la App YPF entre las opciones más atractivas del mercado financiero digital. "El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario", señaló Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital.

Por su parte, desde Santander remarcaron que el acuerdo forma parte de una estrategia para integrarse como socio financiero de plataformas digitales de alto alcance y acercar herramientas de ahorro e inversión a millones de personas. "Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan", afirmó José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina.

Y sumó: "Al mismo tiempo, refleja cómo en Santander estamos evolucionando hacia un modelo en el que integramos nuestras capacidades financieras en los principales ecosistemas digitales del país" El lanzamiento se suma a otras funcionalidades incorporadas recientemente por la aplicación, entre ellas las transferencias abiertas, el pago en dólares, el pago de servicios, el autodespacho y el precio diferencial nocturno. Con esta estrategia, YPF busca ampliar el uso cotidiano de su plataforma y profundizar la relación digital con millones de usuarios.

Santander Argentina, por su parte, destacó que actualmente cuenta con más de 5 millones de clientes en todo el país y mantiene una fuerte apuesta por la digitalización de servicios financieros, con más de 280 sucursales, ocho sucursales de integración social y 11 espacios Work Café distribuidos en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.