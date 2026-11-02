Milei predicó el ajuste en un templo evangélico y ya arma las valijas a España en su viaje número 48

Con las manos extendidas sobre la comitiva presidencial, el pastor Hugo Márquez cerró la ceremonia con una promesa: el Gobierno podrá contar "con un pueblo que los va a cubrir en la oración". Delante suyo estaban Javier Milei, su hermana Karina y buena parte de la plana mayor libertaria, en la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Jesús Es Rey, en la ciudad de Neuquén. Es un templo armado para 2.500 fieles, con planes de llegar a 4.000, y una familia que se volvió clave en el armado del oficialismo.

Detrás de la invitación hay un nombre propio: Nadia Márquez. La hija del pastor también predica en Jesús Es Rey, ocupa una banca en el Senado por La Libertad Avanza y es una de las aliadas más estrechas de Karina Milei. En los pasillos del oficialismo ya circula como posible compañera de fórmula para la reelección .

Nadia Márquez, ¿posible compañera de fórmula de Milei 2027?

Por eso el viaje fue mucho más que un acto religioso: fue ni más ni menos que un guiño al electorado evangélico, con la mirada puesta en 2027 y en la semana previa a la llegada de León XIV. El Presidente de las fuerzas del cielo llegó sobre la hora, no tuvo otra agenda en la provincia y regresó a Buenos Aires esa misma noche. Lo acompañaron el gobernador Rolando Figueroa, el presidente de Diputados Martín Menem y varios legisladores de su bloque.

En el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, Milei se mostró inusualmente moderado, calmado y un detalle llamó la atención: no insultó a nadie. Leyó un texto escrito, no apuntó contra ningún enemigo y empezó por el Papa: su visita, dijo, traerá "inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos" y será "una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender", expresó.

Enseguida llevó el sermón a la economía. Presentó su gestión como "la política de la moral" y se propuso explicar "los fundamentos morales que subyacen las acciones de mi gobierno". Las citas bíblicas sirvieron de marco para el equilibrio de las cuentas públicas: "No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación".

El cierre tuvo aire de arenga electoral: "Mientras que la injusticia es fácil y tentadora pero conduce a la destrucción, lo justo es complejo, demandante y requiere amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea", dijo y completó: "Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero".

La agenda que no se ajusta

Mientras pide austeridad, el Presidente no recorta en vuelos. El miércoles vuelve a cruzar el Atlántico rumbo a Madrid, para la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre. Será su viaje número 48 desde diciembre de 2023, y llega apenas dos semanas después de haber vuelto de esa misma ciudad.

Milei viajará a la Cumbre Iberoamericana

El encuentro reunirá a los jefes de Estado de 22 países de habla hispana y portuguesa bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". La agenda de debate incluye medioambiente, inclusión social, innovación, infancia y juventud: temas que rara vez aparecen en los discursos de Milei.

Será además una cita con viejas cuentas pendientes. La cumbre la encabeza el rey Felipe VI, a quien no saludó en su última visita porque se negó a reunirse con Pedro Sánchez. Ahora se cruzará en el mismo escenario con el líder socialista, que atraviesa una campaña electoral y el impacto político del choque de trenes en Toledo.

Isabel Díaz Ayuso a los abrazos junto a Milei

La visita de octubre dejó más ruido que acuerdos. Tuvo foros de la derecha internacional, una foto con Isabel Díaz Ayuso, un Santiago Abascal que solo lo atendió por videollamada y una curita en el cuello que la Casa Rosada atribuyó a una caída en la ducha. También dejó una pelea con la prensa española: a una periodista la calificó de "corta intelectualmente" y "miserable política". Días antes había estado en Estados Unidos, tomándose selfies con Eduardo Bolsonaro.