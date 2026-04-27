Para funcionarios libertarios sí, para trabajadores de a pie, no: la verdad sobre los créditos del Banco Nación

En el país de La Libertad Avanza (LLA), la desigualdad parece ser la norma. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sacó a la luz una denuncia que expone una realidad indignante: mientras cientos de trabajadores estatales ven rechazadas sus solicitudes de crédito en el Banco Nación, funcionarios libertarios de alto rango acceden a préstamos multimillonarios con tasas preferenciales; la verdadera grieta financiera.

La denuncia de Aguiar no deja lugar a dudas. Según datos recopilados por ATE, "714 estatales pidieron créditos en el Nación y rechazaron la mayoría", explicó Aguiar en sus redes sociales dejando claro que esto es apenas la punta del iceberg.

El Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar

Aguiar no se quedó en generalidades y aseguró que los montos ofrecidos a los trabajadores del Estado son "ínfimos" en comparación con los créditos otorgados a funcionarios de LLA: " Ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios de LLA ", denunció y agregó: "Los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más".

Los números son elocuentes y pintan un panorama desolador: según Aguiar, un trabajador del PAMI con un salario superior a los dos millones de pesos apenas calificó para un crédito de 55 millones y, en la otra cara de la moneda, funcionarios oficialistas recibieron préstamos que superaron los 420 millones de pesos .

AHORA!!

714 ESTATALES PIDIERON CRÉDITOS EN EL NACIÓN Y RECHAZARON LA MAYORÍA!!



OFRECIERON HASTA 10 VECES MENOS QUE A FUNCIONARIOS DE LLA!!



Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios NO ESTÁN DISPONIBLES PARA NADIE MÁS.

Los montos ofrecidos a los... pic.twitter.com/LNh6FXC6Ed — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 26, 2026

Pero eso no es todo. Aguiar también denunció irregularidades en el proceso de evaluación crediticia: "En algunos casos les negaron los préstamos apenas 1 minuto después de iniciar el trámite", afirmó. La explicación oficial parece ser la falta de estabilidad laboral de muchos empleados públicos, pero Aguiar señala que este argumento no se aplica con el mismo rigor a los funcionarios libertarios. De hecho, mencionó casos puntuales, como el de "una diputada oficialista que se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia", y que aun así logró acceder al beneficio, haciendo clara referencia a Lorena Villaverde que está siendo investigada por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado.

Lorena Villaverde

Para los desmemoriados, el escándalo toma aún más fuerza cuando se analizan los nombres y montos de los funcionarios libertarios beneficiados con estos créditos. En un giro desesperanzador para el resto de los y las trabajadoras, el Banco Nación —la institución pública que Javier Milei prometió privatizar por considerarla parte del aparato "ineficiente y corrupto" del Estado— se convirtió en el proveedor de préstamos millonarios para sus funcionarios. A continuación, los casos más resonantes:

Felipe Núñez

Cargo: Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Monto del crédito: $475 millones (febrero de 2025)

Federico Furiase

Cargo: Secretario de Finanzas

Monto del crédito: $367 millones (agosto de 2024) y $100 millones adicionales del Banco Ciudad

Juan Pablo Carreira

Cargo: Funcionario de Presidencia, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial

Monto del crédito: $112 millones (diciembre de 2025)

Santiago Santurio

Cargo: Diputado nacional por Las Fuerzas del Cielo

Monto del crédito: $340 millones

Mariano Campero

Cargo: Diputado por el radicalismo con pelucas

Monto del crédito: $322 millones (mayo de 2025)

Alejandro Bongiovanni

Cargo: Exdirector de la Fundación Libertad

Monto del crédito: $255 millones (enero de 2026)

Lorena Villaverde

Cargo: Diputada libertaria y excandidata al Senado

Monto del crédito: $225 millones

Javier Milei

Así las cosas, mientras Javier Milei y su círculo cercano insisten en achicar el Estado y eliminar lo que llaman "privilegios de la casta política", sus propios funcionarios parecen beneficiarse ampliamente de las arcas estatales que supuestamente destruirían.