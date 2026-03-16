Peligra la continuidad del postítulo de ESI en el Joaquín V. González: una amenaza a la formación docente

La comunidad educativa del Instituto Joaquín V. González se puso en estado de alerta ante la incertidumbre sobre la continuidad del Postítulo de Educación Sexual Integral (ESI) para la cohorte 2026-2027.

Este espacio de formación, con 17 años de trayectoria y más de 1000 egresados, es, fue y sigue siendo clave en la capacitación de docentes especializados en ESI. Sin embargo, la falta de garantías por parte del Ministerio de Educación pone en riesgo su existencia, lo que implicaría un retroceso alarmante en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.

El postítulo de ESI en el Joaquín V. González corre peligro

La situación es crítica. En 2025 ya se eliminó el postítulo de ESI de la Escuela de Maestros y el de Infancias, Derechos y ESI del Profesorado de la Escuela Normal Superior N° 6 y, si el postítulo del Joaquín V. González no abre su próxima cohorte, la Ciudad de Buenos Aires quedará sin oferta gratuita de formación en ESI para docentes. Esto no solo contradice las leyes nacionales y locales vigentes, sino que también vulnera el derecho de adolescentes e infancias a recibir una educación integral que respete y promueva sus derechos.

Año tras año, cientos de docentes eligen la formación docente en ESI como una herramienta indispensable para su desarrollo profesional: sólo este año, más de 400 aspirantes se inscribieron en busca de esta capacitación , y más de 2000 personas firmaron un petitorio exigiendo la apertura de la cohorte 2026.

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), vigente tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual en las escuelas. Esta normativa ha demostrado ser crucial en múltiples aspectos: acompaña a niños y niñas que sufren abusos intrafamiliares, previene embarazos no deseados y situaciones de violencia familiar o de género, y fomenta la igualdad de género en las aulas.

Incluso, en sus lineamientos, BA Aprende subraya que "la escuela es el punto de partida ideal para erradicar estas desigualdades" y aboga por una "planificación institucional y curricular que integre de manera transversal e integral los contenidos de ESI en todas las áreas del conocimiento".

Equipo docente del postítulo en ESI Joaquín V. González

El equipo docente del postítulo denuncia además la precariedad laboral en la que se encuentran con contrataciones "transitorias" y anuales que por un lado generan inestabilidad para los profesionales y por el otro, facilitan este tipo de avasallamientos institucionales. A pesar de cumplir con todos los requisitos y plazos establecidos por el Ministerio, las dilaciones burocráticas han puesto en jaque la continuidad del proyecto.

"Exigimos al Ministerio de Educación la aprobación inmediata del proyecto presentado para 2026 o una prórroga del Proyecto 2025", expresaron las docentes afectadas en un comunicado oficial. Además, demandan "el inicio inmediato de inscripciones para la nueva cohorte 2026 y la continuidad de nuestros puestos de trabajo".