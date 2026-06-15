La "ganancia mágica" vs. la verdad técnica: las tres pruebas irrefutables de que Adorni armó una mentira cripto

En medio de una tormenta de acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó justificar el exponencial crecimiento de su patrimonio con una historia que generó una catarata de memes pero sobre todo preguntas sin respuestas.

Es que según el funcionario -mano derecha de Javier y Karina Milei- una inversión en bitcoins realizada en 2013 habría sido la clave para amasar una fortuna que ronda los 500.000 dólares. Sin embargo, al escarbar en los detalles de su explicación, surgen inconsistencias que ponen en jaque su versión y ensombrecen aún más la relación del gobierno de La Libertad Avanza con el mundo de las criptomonedas.

Manuel Adorni dio explicaciones pero dejó más dudas que certezas

De hecho, en una entrevista para La Nación con el periodista José Del Río, Adorni presentó un papel con un código QR que, según él, correspondía a una billetera virtual olvidada en su casa. Afirmó que este papel era prueba de una inversión inicial de 200.000 dólares en bitcoins realizada hace una década, la cual habría generado una ganancia neta de 300.000 dólares. Sin embargo, ni las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni sus propios registros respaldan esta versión.

Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, no tardó en desmontar las afirmaciones de Adorni en una entrevista con BigBang ... es que las fechas no cuadran y los números no dan.

Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina

Es que en 2013, el ecosistema de las criptomonedas estaba en pañales: las plataformas de intercambio eran escasas y rudimentarias, y las operaciones se realizaban mayoritariamente entre personas (P2P). Según Zatloukal, para alguien en Argentina invertir 200.000 dólares en bitcoins durante ese período habría sido logísticamente complicado y financieramente arriesgado: "Primero, invertir en 2013, 200 mil dólares. Eso ya es raro desde un punto de vista logístico para poder hacerlo. Es difícil en Argentina en esos años meter 200 mil dólares en Bitcoin; todo era P2P, era persona a persona: tenías que encontrarte con una persona que quisiera vender y vos comprarle ".

El caso de Adorni no es el primer intento del gobierno de La Libertad Avanza por usar el mundo cripto como cortina de humo para justificar manejos financieros cuestionables. El mismísimo presidente Javier Milei estuvo vinculado a la criptoestafa $Libra, que prometía revolucionar el mercado financiero pero terminó siendo un fiasco que perjudicó a cientos de inversores.

Javier Milei promocionando $Libra

Zatloukal recordó con claridad este antecedente: "Recuerdo un poco también lo que fue $Libra, de relacionar al mundo cripto y la tecnología blockchain en general con cuestiones negativas, más con las acciones positivas que tiene la tecnología".

Ambos episodios dejan ver una preocupante tendencia dentro del gobierno: utilizar el desconocimiento generalizado sobre las criptomonedas y la tecnología blockchain para justificar irregularidades financieras: "Acá estamos hablando siempre de lo negativo, primero de lo que fue una estafa y ahora de esto de tratar de ocultar dinero o de justificar dinero con una ganancia mágica en criptomonedas ".

Manuel Adorni

Uno de los puntos más llamativos del caso es que Manuel Adorni no era conocido en el ecosistema blockchain antes del escándalo. Según Zatloukal, " No era conocido en el ambiente [...] Además nunca habló demasiado de criptomonedas también en su etapa de panelista de televisión como contador; nunca hace una referencia sobre eso".

Incluso, en una entrevista previa que salió a la luz recientemente, Adorni llegó a afirmar que Bitcoin no sería una buena inversión, lo cual contradice completamente su nueva narrativa sobre haber ganado medio millón de dólares gracias a esta criptomoneda.

Manuel Adorni y la famosa carpeta con la que demostraría transacciones cripto

La tecnología blockchain se basa en tres principios fundamentales: transferencia, trazabilidad y descentralización. Estas características hacen que sea posible verificar cada movimiento realizado en una red blockchain, lo que debería ser suficiente para confirmar o desmentir cualquier operación financiera vinculada a criptomonedas.

Sin embargo, Adorni parece haber ignorado estas virtudes al presentar pruebas insuficientes y poco convincentes. Sobre esto, Zatloukal explica: "Habla un poco del desconocimiento de la tecnología (...) porque claramente todos esos movimientos si fueron reales están ahí trazados y podrían comprobarse de forma muy simple".

Manuel Adorni

En la misma línea, advierte: "Si uno tiene sus propias billeteras, sus propias wallets, siempre hay una interacción entre las propias wallets. No las hace de una manera de tratar de esconder todo el movimiento, cerrarla y después abrir otra separada, todas aisladas. Eso es más un comportamiento de alguien que quisiera ocultar algo que como que alguien que quisiera tradear y ganar dinero con con las criptomonedas".

El daño reputacional que estos casos generan sobre la industria blockchain es significativo y, aunque Argentina cuenta con un ecosistema robusto y talentoso en el ámbito cripto, cada vez que estas tecnologías se asocian con estafas o corrupción se alimenta una percepción negativa entre en la gente de a pie. Esto no solo desalienta la adopción masiva, sino que también puede ahuyentar inversiones extranjeras en el país.

Capacitaciones de la Fundación Blockchain Argentina en universidades

En medio de este contexto turbio, organizaciones como la Fundación Blockchain Argentina buscan contrarrestar el impacto negativo impulsando proyectos educativos y demostrando cómo esta tecnología puede ser utilizada para generar transparencia y eficiencia en diversos sectores. Zatloukal destaca iniciativas como las capacitaciones realizadas en universidades nacionales: "El año pasado participaron 22 universidades públicas y privadas (...) La Universidad de Córdoba está usando blockchain para todo lo que es su circuito de compras interno para dar más transparencia".

Sin embargo, el caso de Manuel Adorni es una muestra más de cómo se intenta manipular el discurso público utilizando tecnologías innovadoras -cuyo verdadero potencial radica en su capacidad para incrementar la transparencia y democratizar el acceso a servicios financieros- para encubrir irregularidades financieras.