La verdad disfrazada de acuerdo para no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: docentes ponen en jaque a Milei

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT), junto con la CONADU Histórica, anunciaron un paro nacional que se llevará a cabo desde el martes 16 hasta el sábado 20 de junio. La medida de fuerza responde al controvertido acuerdo firmado entre el gobierno nacional de Javier Milei y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un pacto que, según denuncian los gremios docentes, busca cajonear la Ley de Financiamiento Universitario.

Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT, fue contundente en diálogo con BigBang : "Lo que primero quiero señalar es que acá estamos en presencia de una maniobra, una operación política impulsada por el Gobierno Nacional con el aval de los rectores para proponer un acta y tratar de eliminar la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario", expresó dejando claro que para este sector docente, el acuerdo no solo es ilegal, sino también una traición a los derechos laborales.

Marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El núcleo del conflicto radica en el incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, que fue promulgada y ratificada por dos fallos judiciales, establece la obligación del Estado de garantizar una recomposición salarial del 55% para los docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Sin embargo, el acuerdo firmado entre el gobierno y el CIN propone incrementos salariales muy por debajo de lo estipulado: un 21,3% para julio, un 3% para noviembre, y cifras irrisorias que se extenderían hasta 2026 . "El gobierno pretende darnos como recomposición menos de la mitad de lo que la ley presenta o lo que la ley está marcando; ni hablar del 2026 donde han transcurrido los meses del año y no hemos recibido un incremento que llegue a alcanzar los índices de inflación. Entonces estamos frente a una maniobra que fue pactada entre el gobierno y el CID", denunció Rodríguez.

Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT

La maniobra, según los gremios docentes, tiene un propósito claro: presionar a la justicia para que declare la nulidad de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario. "Es lógico que ahora el Gobierno, porque así lo presentó y lo está difundiendo a nivel mediático, diga que acá hay un acuerdo entre las universidades y el gobierno y que se cerraría el conflicto universitario", explicó Rodríguez.

Sin embargo, este supuesto "acuerdo" no cuenta con el respaldo de todas las federaciones sindicales y, de hecho, CONADU Histórica, una de las más representativas a nivel nacional, rechazó rotundamente la propuesta en su último congreso que se llevó a cabo el jueves 11 de junio.

Marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El impacto económico en los docentes universitarios es devastador. Según denuncian desde ADIUNT, en los dos años y medio de gestión del gobierno actual, los salarios tuvieron una pérdida acumulada del 50% en su poder adquisitivo: "En estos dos años y medio de gobierno nos han confiscado ocho salarios a los docentes de las universidades nacionales ", enfatizó Rodríguez.

Pero el descontento no solo se limita a los recortes salariales porque el acuerdo también pone en riesgo los presupuestos destinados a las universidades públicas, afectando directamente su funcionamiento y calidad educativa. En este sentido, las palabras de Rodríguez son claras: "Estamos frente a un problema gravísimo porque las firmas para darle legitimidad a este acuerdo implican darle legitimidad a un gobierno ilegal, un gobierno que no está cumpliendo con la ley".

Marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

A la crisis salarial y presupuestaria se suma otro elemento que agrava aún más la situación: las acusaciones contra Manuel Adorni, Jefe de Gabinete del gobierno nacional, por enriquecimiento ilícito. En esta línea Rodríguez reflexiona: "El gobierno tiene como funcionario a un Adorni que está siendo cuestionado por las declaraciones juradas y por su enriquecimiento ilícito, por las propiedades no declaradas mientras que a nosotros nos exigen, nos persiguen e incluso nos roban nuestro propio salario", dijo con contundencia y siguió: "Estamos frente a un Gobierno que no solo incumple con una ley, sino que también podemos catalogarlo lisa y llanamente como ladrón ".

El paro convocado por CONADU Histórica no solo cuenta con el apoyo masivo de sus afiliados, sino que también genera un movimiento más amplio de autoconvocatorias en diferentes asociaciones de base a nivel nacional. "La docencia se está organizando", afirmó Rodríguez e informó: "El plenario de la CONADU histórica ratificó el paro del 16 al 20 y quiero señalar que hay un proceso de autoconvocatorias donde las propias asambleas votaron el rechazo a esta acta nefasta".

Manuel Adorni

El objetivo del paro es claro: exigir al gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Para los docentes universitarios, esta lucha es una defensa del derecho a una educación pública y gratuita garantizada por el Estado. "Si hay una ley, el Gobierno la tiene que cumplir y no generar un acta para no cumplir con lo que debe", sentenció finalmente Anahí Rodríguez.