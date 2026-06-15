La juventud argentina con la soga al cuello: el 96% confesó estar endeudado

La situación económica en Argentina no da para más y atraviesa un momento crítico que afecta de manera profunda a la mayoría de los hogares. Según un informe de D'Alessio IROL, el 92% de los argentinos y argentinas tienen alguna dificultad financiera, reflejando algo alarmante: las familias deben priorizar gastos esenciales mientras lidian con ingresos insuficientes y un mercado laboral que no contiene la alta demanda de desocupación.

El impacto de la crisis no es homogéneo y golpea con especial fuerza a los jóvenes. El estudio reveló que un 96% de los pibes y pibas argentinas están endeudados : la dependencia creciente del crédito es la única manera de sostener su consumo diario. Esta cifra contrasta significativamente con el 89% reportado entre los mayores de 55 años, quienes, en general, adoptan estrategias financieras más conservadoras.

La juventud argentina con la soga al cuello

El endeudamiento en este sector etáreo pone en evidencia el peligroso silencio antes del estallido del plan económico de Luis Caputo por las pocas herramientas disponibles para que este grupo pueda planificar su futuro financiero. La percepción de deterioro económico entre los jóvenes es notable: el 76% considera que está peor que hace un año , una cifra que supera ampliamente el promedio general del 68%.

En términos de prioridades de gasto, el informe destacó que los argentinos, en su mayoría, protegen el consumo de alimentos (52%) y el pago de servicios públicos (48%), mientras que las deudas con tarjetas de crédito ocupan el tercer lugar (38%). Sin embargo, entre las mujeres, este último rubro alcanza un 43%.

La juventud argentina con la soga al cuello

El Radar de Fragilidad Financiera y Riesgo de Mora elaborado por D'Alessio IROL también señaló que los sectores de menores ingresos son los más afectados: el 73% de los encuestados en este grupo percibió un retroceso en su situación económica. Este deterioro se traduce en comportamientos concretos, como la postergación del pago de créditos personales (7%) y seguros (6%).

Pero aunque la crisis se mida en cifras frías detrás de esto también existen historias detrás de ellas: las familias argentinas enfrentan decisiones difíciles cada mes, mientras los jóvenes, atrapados por el endeudamiento, ven cómo sus posibilidades de progreso se diluyen así como el salario de todos los meses.