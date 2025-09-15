Provincias Unidas acelera su armado político y apunta a las elecciones de octubre: "Argentina tiene con qué"

El frente Provincias Unidas, que integran los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), volvió a mostrarse en bloque y ratificó su intención de transformarse en una fuerza decisiva en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Tras el encuentro de este viernes en Río Cuarto, Córdoba, el espacio no solo difundió un documento con los diez principios fundacionales que los unen, sino que también oficializó un calendario de nuevas cumbres antes de la cita en las urnas. "Argentina tiene con qué. Tiene materia prima y tiene talento. Lo que faltaba era capacidad de organizarla. No vinimos a explicar el pasado, sino a dejarlo atrás y construir el futuro. Con sentido común y sensatez. En octubre dejamos en el olvido al kirchnerismo", publicaron en las redes sociales oficiales del frente.

El documento, presentado como una hoja de ruta, incluye compromisos en materia de producción, educación, infraestructura y transparencia, con una mirada de país desde "el interior productivo" y no desde "la especulación financiera".

Entre los puntos más destacados se encuentran:

El frente también anunció tres nuevas cumbres: 30 de septiembre en Chubut; 9 de octubre en Jujuy, y un último encuentro en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de octubre, a menos de dos semanas de las elecciones. La foto de unidad llega en un momento de tensión con el presidente Javier Milei, luego del veto a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los mandatarios provinciales.

En su discurso de cierre en Río Cuarto, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro fue categórico: "Queremos ser muy claros con esto para no tener que volver atrás nuevamente, para que el kirchnerismo no se envalentone. Aquí hay un proyecto político que tiene perspectiva de futuro, que va a construir una primera minoría en estas elecciones y marchará a paso firme para poner al próximo presidente", aseguró.

El anfitrión, Martín Llaryora, y el resto de los gobernadores coincidieron en que el espacio no se define por etiquetas ideológicas sino por la gestión. "Nuestras diferencias ideológicas no tienen que ver con este momento: estamos unidos para resolver los problemas de la gente", resumió Pullaro. Con la mirada puesta en el corto plazo, pero con ambiciones de largo aliento, Provincias Unidas busca convertirse en la principal fuerza opositora dentro del Congreso y perfilar desde allí un armado competitivo para las presidenciales de 2027.