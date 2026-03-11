Rechazan la medida cautelar de la CGT y la batalla judicial por la Reforma Laboral continúa

Este miércoles 11 de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Reforma Laboral, sancionada por el Senado el pasado 27 de febrero.

La normativa establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una tarea que Javier Milei delegó en su jefe de Gabinete, Manuel Adorni y que generó movilizaciones, marchas y hasta paro de los y las trabajadoras judiciales en contra de la medida.

Enrique Lavié Pico

La CGT había solicitado la nulidad e invalidez constitucional de estos artículos al considerar que el Congreso carecía de competencia temporal para dictar esta decisión porque no formaba parte de las materias incluidas en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo.

En paralelo al amparo, la CGT promovió una medida cautelar innovativa para frenar temporalmente la aplicación de la ley hasta que se resolviera el fondo del planteo. Sin embargo, en su fallo, el juez Lavié Pico señaló que no se había demostrado la existencia de un "perjuicio irreparable" que justificara esta suspensión y destacó que cualquier daño podría ser reparado mediante una eventual sentencia favorable en el futuro.

Última manifestación de la CGT contra la reforma laboral

Cabe recordar que Lavié Pico ya había rechazado dos recursos de amparo presentados por la CGT contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 a comienzos de este año; es por eso que esta nueva decisión judicial marca otro revés para la central obrera en su lucha contra las reformas impulsadas por el Gobierno.