Amenazante, Karina Milei le respondió a Gregorio Dalbón por el caso AFA: "Todo el peso de la ley"

En un nuevo capítulo del escándalo que sacude los cimientos del fútbol argentino, las declaraciones cruzadas entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Gregorio Dalbón, abogado de la AFA pusieron más leña a un fuego que no parece apagarse.

Es que este miércoles 11 de marzo, la hermana del presidente Javier Milei rompió su habitual y tradicional silencio en redes sociales para responder con dureza a las acusaciones de Dalbón, quien la señaló como parte de una presunta maniobra para "quedarse" con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin", escribió la hermana del Presidente en su cuenta de X cambiando de estrategia en su habitual bajo perfil.

Sus palabras fueron un golpe directo a las declaraciones previas de Dalbón, quien había acusado al asesor presidencial Santiago Caputo de orquestar una embestida contra Pablo Toviggino y Claudio Tapia, presidente de la AFA, con el objetivo de tomar el control de la entidad madre del fútbol nacional.

Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley.

Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 11, 2026

"Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina", disparó Dalbón ante los medios desde las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py. "Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo", añadió el abogado, dejando entrever un entramado de intenciones ocultas y corruptas detrás de las investigaciones judiciales.

En medio de este enfrentamiento verbal, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, intervino: "El debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos", aseguró en un comunicado oficial improvisado.

Ante las recientes declaraciones, corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos.



Dicho marco jurídico prohíbe... https://t.co/1zWXsbItgv — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 11, 2026

El ministro también subrayó que "dicho marco jurídico prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales , precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes". En un intento por despejar dudas sobre posibles interferencias políticas, Mahiques concluyó: "Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho".

El epicentro judicial del conflicto se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py, donde este miércoles Toviggino, tesorero de la AFA, fue indagado por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.

Antes de ingresar al tribunal, Pablo Toviggino recurrió a su cuenta en X para compartir una frase atribuida al Papa Francisco: "Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después".