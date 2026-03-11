El marido de Jenny Mavinga explotó por los dichos racistas en Gran Hermano: "Estoy indignadísimo"

En las últimas horas, una fuerte polémica estalló alrededor de Carmiña Masi luego de que se viralizaran en redes sociales comentarios suyos considerados racistas contra Jenny Mavinga, participante de Gran Hermano.

Todo comenzó cuando la oriunda de Paraguay se refirió a Mavinga con comentarios discriminatorios. A partir de allí, las críticas se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios empezaron a cuestionar su actitud.

Damián el marido de Mavinga habló sobre los dichos racistas por parte de Carmiña Masi

"Quiero que se 'vacha'", lanzó, imitando la frase que había popularizado Coti Romero. En medio del escándalo, una frase se volvió viral y terminó de encender la polémica: " Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco ", fue una de las expresiones que circularon con fuerza y que alimentaron la discusión entre los seguidores del programa.

Además, la participante se refirió a Brian Sarmiento como "monito". Al viralizarse las imágenes, Anamá Ferreira se involucró en el tema y apuntó directamente contra el racismo: "Mira el racismo en Gran Hermano, Telefe", escribió en X y arrobó a Santiago del Moro. Luego, se expresó al respecto en su programa: "Racismo total en la casa de Gran Hermano. Yo sabía que iba a pasar eso porque la gente habla y acá hablar es gratis", se mostró realmente enojada.

"La tienen que expulsar o ir a placa el resto del certamen", dijo Anamá muy severa al referirse a las posibles consecuencias por los dichos de Carmiña. En esa línea, desde el programa se comunicaron con Damián, el marido de Mavinga: " Estoy indignadísimo, yo lo acabo de ver también y estoy angustiado ", fueron sus primeras palabras. Sobre el pedido de expulsión o sanción para Carmiña, el familiar fue contundente, aunque evitó meterse de lleno en las reglas del juego: "No sé si se puede hacer algo, acabo de recibir la noticia y estoy shockeado".

"Uno está acostumbrado al hate por internet, pero que lo hagan en un programa de televisión...", decía cuando desde el programa lo interrumpieron para aclarar que los dichos discriminatorios fueron, además, a espaldas de Mavinga, ya que nadie se acercó a hablar con ella.

Damian, el marido de Mavinga, habló en #Gossip: dijo que está indignado con los dichos de Carmiña y que hablará con la producción de #GranHermano para analizar los pasos a seguir. pic.twitter.com/IusOvKy0x5 — emi (@eeemiliano) March 11, 2026

Todo indicaría que no es la primera vez que Mavinga se ve envuelta en una situación de discriminación y su marido dejó en claro cuál sería su reacción: "Si ella se llega a enterar de lo que está sucediendo, te arma un escándalo que vuela la casa ".

Para cerrar, el esposo de la participante dejó en claro que iba a llamar a la producción de Gran Hermano. En ese sentido, Anamá Ferreira incluso le pasó letra sobre qué decirle a los productores y cómo pedir la expulsión de Carmiña Masi.