La estrecha alianza comercial entre las casas de apuestas online y el fútbol argentino atraviesa horas decisivas en el Congreso de la Nación. Si el Senado convierte en ley el proyecto de prevención de la ludopatía tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, los clubes deberán retirar de forma obligatoria toda publicidad vinculada a operadores de juego de sus camisetas e instalaciones deportivas.

El texto, que cuenta con media sanción, establece un freno contundente al avance de estas plataformas en el ecosistema deportivo. La normativa no solo apunta a la indumentaria oficial de los planteles profesionales, sino que extiende la prohibición a cualquier tipo de auspicio en estadios, cartelería estática, torneos y eventos masivos .

River Betano

En Argentina, equipos como Boca Juniors, River Plate, Racing Club e Independiente tienen acuerdos vigentes de patrocinio con casas de apuestas que representan una importante fuente de ingresos para sus arcas .

El Xeneize tiene un contrato con Betsson estimado en US$ 7,5 millones anuales hasta 2028, el Millonario se calcula que percibe unos US$ 6 millones por temporada de Betano desde 2025, la Academia recibiría US$ 2 millones por temporada también de Betsson desde 2025, y el Rojo estaría auspiciado por Sportsbet en unos US$ 1,2 millones.

Sportsbet en la camiseta del Rey de Copas

Este fenómeno también se replica en buena parte del resto de la Primera División y en las propias estructuras institucionales del fútbol argentino, como San Lorenzo, que mantiene un vínculo con Casino Buenos Aires Online que oscila en los US$ 800.000 anuales hasta diciembre.

A nivel organizativo, la presencia del sector se extiende a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene a BetWarrior como patrocinador oficial de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, y a la Liga Profesional de Fútbol, que cuenta con Bplay como casa de apuestas oficial.

BetWarrior en la AFA

Más allá de las camisetas y los estadios, el articulado de la iniciativa busca blindar cualquier posible resquicio comercial al abarcar la totalidad del ecosistema comunicacional. De este modo, el veto publicitario se extiende a redes sociales, plataformas digitales y tecnologías de la información, así como a los medios tradicionales, gráficos, radiales y televisivos, la publicidad en la vía pública o en espacios privados de acceso público. Además, en caso de aprobarse sin cambios, quedará terminantemente prohibido que futbolistas, entrenadores y figuras públicas realicen publicidad directa o indirecta.

El proyecto original ya obtuvo media sanción en Diputados gracias a un acuerdo multipartidario integrado por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Mientras tanto, en el Senado, la discusión enfrenta dos visiones opuestas sobre el alcance de la regulación.