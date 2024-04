Reapareció CFK: "Los dirigentes tienen que dejar de hablar boludeces y trabajar por la gente"

"En camino hacia Quilmes. ¡Nos vemos en un ratito!". Ese fue el mensaje que Cristina Fernández de Kirchner publicó desde el barrio porteño de la Recoleta, antes de partir rumbo al conurbano bonaerense para dar su primer discurso desde el día de la asunción de Javier Milei.

La presidente fue recibida por la intendenta local, Mayra Mendoza; y se destacó la presencia en la audiencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se ubicó junto a su vice a algunas sillas de distancia del lugar elegido por Máximo Kirchner, en el marco de la feroz interna por la conducción de La Cámpora.

💣Bombita: el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, avisó días atrás que no asistiría por "motivos personales".

El "regreso de CFK" se dio en el marco de la invitación de la intendenta de Quilmes a la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner. Mendoza fue la única que tomó la palabra y, para presentar a la ex presidenta, detalló la historia de la obra finalizada -suspendida durante la administración de Mauricio Macri-.

"En el 2014, con Cristina, comenzó esta obra del estadio. Muchísimas obras se desarrollaron en el marco de las obras del Bicentenario. Pero en 2015 con el cambio de gobierno, el de Macri, frena la obra pública al igual que está haciendo el actual gobierno de Milei. Los proyectos políticos de destrucción tienen las mismas características, porque hoy tenemos muchas obras frenadas en Quilmes", expuso Mendoza.

"Es inútil el sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo"

"No hay mejor manera que recordar a quién fue mi compañero de mi vida con gestión, trabajo y obras. Felicitaciones y agradecimiento en mi nombre y mis hijos por haber recordado a mi compañero", arrancó CFK.

Siento como si estuviéramos en el Juego de la Oca, que hemos retrocedido"

"Cuando recibí la invitación de Mayra, esa misma noche, escuché al presidente (Javier Milei) en Cadena Nacional y me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento. Es inútil el sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo", sostuvo CFK.

💣Bombita: la masividad de la marcha en contra del desfinanciamiento a las universidades públicas y la recepción social que tuvieron los dirigentes que participaron de la misma allanó el terreno para el regreso público de la ex vicepresidenta, tras la derrota electoral.

"Siento como si estuviéramos en el Juego de la Oca, que hemos retrocedido. Es empírico sobre lo que quiero reflexionar, no es ideológico".

El cruce con números al superávit celebrado por Javier Milei

"Escuché al presidente congratularse por el superávit fiscal. Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenés superávit hermano, no es cierto. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit".

"En este país, en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y en 2008 se cayó el mundo, crisis global. No se pudo sostener".

"Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de 'milagro económico' y 'hazaña de proporciones históricas a nivel mundial', indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la 'mayoría de los argentinos que están sufriendo' pero que esta vez ese esfuerzo 'va a valer la pena', para concluir que 'no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida' del que, sin embargo, anunció que 'ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir 'no es magia'".

"Habla de hazaña histórica por un trimestre. Y nosotros lo hicimos seis años, pero no fuimos héroes nacionales. Nadie desconoce la legitimidad y origen del presidente. El voto popular es inapelable, pero la legitimidad necesita legitimarse en la gestión".

No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés"

"El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008".

Los problemas de gobernabilidad que se le vienen a Milei, según CFK

"Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?. A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste".

Más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo"

"El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada. Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no".

"El presidente es muy dogmático, él quiere acomodar la cabeza al sombrero. La cabeza no se achica, agrande el sombrero, Y si lo hace, lo vamos a ayudar. Si le va mal a usted, le va a ir mal a todos los argentinos".

El mensaje a la interna peronista

"Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan. Nos votaron en 2019 porque querían una vida organizada y se acordaban de cómo vivían hasta el 2015. Esto también nos obliga a pensar".

No vayan a los canales a hablar mal de un compañero"

"Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces, discuten para cambiar la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente".

"En 2019 teníamos que reconstruirnos y se ganó, pero el problema es quien pensó que nos votaron por los buenos modales, y no fue así. Entonces cuando vos crees que fue por buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, terminamos como terminamos", analizó sobre el resultado de las elecciones en ese año".

"Me hago cargo de todo, no le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Siempre voy de frente, no soy de los que tiran la piedra y esconden la mano. Los dirigentes y militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la bartola o ir a un canal de TV a putear a otro compañero. No es hora de reproches, es hora de reflexión".

La defensa a la educación pública y a las nuevas universidades construidas

"No tendríamos tantos universitarios si no hubiéramos creado las universidades que creamos. También tenemos que rediscutir en la escuela primaria y secundaria".

"Tenemos que discutir en serio la educación, porque los recursos son escasos. El presidente habla de adoctrinamiento en el colegio. Si hubiéramos adoctrinado en el colegio, él no sería presidente".

"Hay que estudiar, formarse y salir a discutir, pero no pelotudeces. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes, hay que trabajar y discutir para mejorar la vida de la gente".

El llamado a la oposición y el cierre

"Es necesario rediscutir el país que queremos, tenemos una inmensa responsabilidad como oposición de rediscutir ese país. Reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante".

"Siempre hay que mirar para adelante. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho", concluyó la expresidenta.