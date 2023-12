Reapareció Milei: habló del bastón con la cara de sus "hijitos", sorteó su sueldo y apeló a las "fuerzas del cielo"

¡Rugió la bestia! Tras varios días de hermetismo tras su asunción presidencial, Javier Milei reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde por última vez sorteó entre sus seguidores el sueldo que percibió durante dos años cumpliendo sus funciones como Diputado. Es así como puso punto final a la promesa de campaña que rezaba que sortearía sus salarios mes a mes. Con su cámara modo selfie, asustó a varios con su grito: "¡Hola a todos!", vociferó -haciendo alusión a su ya tradicional saludo libertario donde evoca la canción "Panic Show" de La Renga- para realizar en vivo y en directo el sorteo de su sueldo número 24.

Iñaki Gutiérrez y Javier Milei

En redes sociales, su mano derecha Iñaki Gutiérrez ya publicaba el video del líder libertario con el dato del dinero que sorteaba: $2.119.432,74. Según el rubio, Milei cobraba $205.000 al principio de su gestión; por eso reflexionó: "El único sueldo que subió estos 4 años fue el de los políticos. El único que lo devolvió fue Milei".

La transmisión en vivo duró no más que cinco minutos y lo hizo desde su despacho presidencial; irónico y altanero expresó: "Me conseguí otro trabajo. Cambié de poder, ahora me pasé al Ejecutivo, quería cambiar así que directamente pasé a ser Presidente".

En el recinto estaban varias personas a las que llamó "amigos" y la infaltable Karina Milei que empezó a trabajar en las arcas libertarias desde la derogación de un decreto firmado por Mauricio Macri que proponía que no hayan designaciones familiares en el poder. Hecho el teje y maneje, la hermana del libertario juró el cargo de secretaria general de la Presidencia. Milei cambió de casa y no transmitió desde el hotel Libertador: "Estoy transmitiendo desde lo que es mi despacho presidencial. Ahí está el famoso sillón de (Bernardino) Rivadavia, o sea, eso tiene un montón de historia", empezó.

Javier Milei junto al sillón de Rivadavia

Karina instó a que se mostraran los símbolos presidenciales más fuertes: "Mostrá el bastón", dijo contundente a lo que su hermano respondió rápidamente filmándolo y luego mostraron el bastón presidencial: "El puño del bastón con la cara de mis hijitos de cuatro patas", dijo Milei como un acto psicomágico.

El león habla mucho y dice poco

Para ganarse el último sueldo del Presidente, hubo 2 millones 871 personas inscritas. 115 mil espectadores fueron los que vieron la transmisión del funcionario: "Prometí en mi campaña a Diputado donar la Dieta, digamos, la devolvemos vía sorteo", dijo Milei. Además expresó: "Así como cumplí mi palabra como Diputado ahora la estoy cumpliendo como Presidente". ¿Donará su salario presidencial? Ni Manuel Adorni (vocero presidencial) supo responder el interrogante.

El dólar de Javier Milei

Dejando atrás el silencio de tumba en el que estaba inmerso dio algunos detalles con un discurso bastante enredado sobre su plan de Gobierno: "Hoy mi máxima preocupación es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario eso quiere decir que la inflación está viajando a 3678% anual", dijo y continuó: "Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación y evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero".

El líder de La Libertad Avanza consideró que: "Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación con lo que tiene que ver con el impuesto País en un contexto en el que logramos bajar las tasas de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares".

Las fuerzas del cielo de Milei

Aunque todo indica lo contrario, Milei ve la situación encaminada: "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande donde el 60% recae sobre la política y el 40% en el sector privado" y, nobleza obliga consideró: "Pero todo lo que cae en el sistema privado es transitorio, con lo cual un tiempo después", dijo y expresó una promesa terrorífica: "Una vez que reacomodamos la economía vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los libertarios liberales no nos gustan".

Como brindando un mensaje esperanzador y apelando a las "fuerzas del cielo", dijo: "Ya saben, jamás la noche pudo vencer al día, no maldigamos la oscuridad, prendamos una vela. Encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que volvamos a ser la potencia que éramos". Y finalizó: "Para terminar, la arenga libertaria: ¡Viva la libertad carajo!".