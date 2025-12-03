Fátima Flórez y la intrigante canción que eligió cuando le preguntaron por Milei: "Sinvergüenza, bandido, atorrante"

La relación entre la humorista Fátima Flórez y el presidente Javier Milei terminó hace muchos meses y hasta él estuvo en el medio con la conductora Amalia "Yuyito" González. Aunque, como dice la frase: donde hubo fuego cenizas quedan. En ese sentido, la imitadora estuvo en televisión y eligió una forma muy sutil de referirse a él: con una canción. Aunque la letra de esta despertó muchas sospechas entre los detractores y seguidores del libertario.

"¿Se hablan?", le preguntó Mario Pergolini al aire de su programa Otro día perdido. "¿Con quién?", quiso saber Flórez, con una sonrisa enorme en la cara por el placer que le generaba que el conductor no se atreviera a mencionar. Como primera respuesta hizo un gesto de simular una banda presidencial, aunque luego le metió humor y modificó la pregunta: "Con Karina, ¿se hablan?".

La referencia fue la manera que tuvo de hablar del actual mandatario argentino. Lo sorprendente fue la respuesta enigmática que dejó su ex, quien decidió cantar el tema Sinvergüenza que interpretan Emanero, Karina "La Princesita", Jimena Barón y Angela Torres. "Sinvergüenza, bandido, atorrante, me descuidaste, dormiste, ya es tarde", vocalizó Flórez.

El problema de la canción elegida es que si bien puede referirse al desaire romántico que sufrió con él, también tiene fuertes calificativos que hasta son más dolorosos para alguien que es parte de la función pública y vive con la plata del Estado nacional. Decir "bandido" mientras los allanamientos por la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que golpea a funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) se multiplican, es como mínimo polémico.

Fátima Florez y los meses en los que fue primera dama.

Tras la situación, Pergolini siguió con una reflexión acerca de cuando comenzaron a ser novios con Milei. "Habrá sido todo un momento porque son contextos muy especiales. Una persona que estabas en un momento totalmente prime, asumiendo una presidencia. No se conocían tanto tanto como para asumir un momento así los dos juntos. Me imagino que habrá sido como ir en un fórmula 1, ver que las cosas pasan. Creo que aunque seas adulto, no entender bien qué está pasando, ¿no?", consultó.

"Sí. Y más que yo venía de estar solamente en una relación de muchos años, con perfil súper bajo, de mi vida privada nunca se habló o muy poco. Y de pronto, estar en semejante situación. Pero yo lo viví con mucha naturalidad", reconoció Flórez, quien se refirió en el medio a su ex Norberto Marcos, su manager durante años.

Fátima Flórez ya continuó su vida tras la separación con Milei.

Pergolini también se preguntó lo difícil que habrá sido la exposición que tuvieron como pareja. "¿No es como tener una red social todo el tiempo hablándote, que todo el mundo opina todo el tiempo? Amigos, gente que no te conoce. Porque era muy fácil hablar de eso", recordó. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba. Estamos expuestos, así que súper tranquila. Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida. Ni mi forma de vestir", señaló Fátima para cerrar el tema.