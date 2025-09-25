Trenes a 30 km/h y segundo día de caos: disputa salarial y más de un millón de pasajeros atrapados

El Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a despertar bajo el signo del caos ferroviario. Desde las primeras horas del jueves, el gremio La Fraternidad mantiene su protesta y los trenes circulan a 30 km/h, la mitad de la velocidad habitual, dejando a más de un millón de pasajeros atrapados en una pulseada entre el Gobierno y los trabajadores del sector. El impacto fue inmediato. En estaciones como Once o Retiro, los andenes rebalsaron de gente que veía pasar formaciones a paso de hombre.

Según Trenes Argentinos, la medida afecta a las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, mientras que por ahora la línea Roca se mantiene expectante y no se vio afectada. "Por medida gremial sorpresiva y encubierta del sindicato La Fraternidad, los trenes de las líneas Belgrano Sur funcionan a 30 km/h, con importantes demoras y cancelaciones", habían confirmado voceros de la empresa estatal. El método de protesta no es nuevo: la conducción de Omar Maturano ya había recurrido el año pasado a la reducción drástica de la velocidad para presionar en medio de las paritarias.

Ahora, el sindicato sostiene que la decisión no constituye una huelga, sino una medida de "precaución" ante "el estado de las vías, la señalización defectuosa y la falta de personal por los retiros voluntarios". "No es una medida de fuerza, sino que están trabajando tomando las precauciones por el estado de las vías", remarcaron desde La Fraternidad en diálogo con Noticias Argentinas. Si bien el Gobierno reaccionó con dureza y desde la Secretaría de Transporte aseguraron que pidieron la conciliación obligatoria, el propio sindicato desmintió que se tratara de un paro encubierto y por ahora, no acataron la medida.

DEMORAS Y CANCELACIONES POR MEDIDA DE FUERZA DE LA FRATERNIDAD



Hay demoras y cancelaciones en todos los ramales de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur por una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores — Trenes Argentinos (@TrenesArg) September 24, 2025

Incluso, desde el Gobierno habían advertido: "Con las herramientas públicas de esta mañana (por el miércoles) y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje". Lo cierto es que entre las acusaciones cruzadas, la bronca de los pasajeros se hizo sentir. "Venía de Moreno, (viajamos) todos apretados, es un desastre, se cagan en los laburantes", dijo un usuario en diálogo con C5N. El testimonio se repitió en redes sociales y en distintos canales de televisión.

Viajes que duran el triple, cancelaciones imprevistas y hasta pasajeros caminando por las vías frente a la desesperación por la tardanza se multiplicaron. La Fraternidad justificó su postura en la falta de avances en las paritarias, los bajos ingresos en distintas líneas, los "acuerdos inconsultos" y las condiciones de trabajo que califican como "un desastre y sin apertura a sugerencias". Además, denunciaron que el servicio de la ART es "deplorable e insuficiente". El resultado es un conflicto que se estira en el tiempo, con el millón de pasajeros como rehenes involuntarios. Mientras los trenes avanzan con una lentitud exasperante y los andenes se transforman en escenas de enojo y hacinamiento, la pulseada entre el gremio y el Gobierno muestra la incapacidad del Estado para garantizar el derecho básico al transporte.