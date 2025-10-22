Ripio confirmó que 1.329 argentinos compraron $LIBRA tras el tuit de Milei y perdieron millones en horas

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda $LIBRA volvió a reunirse este martes y recibió información clave: el exchange Ripio confirmó que 1.329 argentinos compraron el token tras el tuit del presidente Javier Milei, y que la criptomoneda fue activada en la plataforma "aproximadamente dos horas y veinte minutos después del anuncio presidencial". El informe, remitido a pedido de los diputados, detalla además que se registraron un total de 1.358 operaciones -incluyendo a usuarios extranjeros de Brasil, Venezuela, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Alemania, Irlanda, China y Corea del Sur-, pero aclara que la gran mayoría, 1.329, correspondieron a residentes en Argentina. "La Sociedad obtuvo información del token $LIBRA a través del mensaje del Presidente Javier Milei", detalla el documento.

Ripio informó que 1329 argentinos y 29 extranjeros compraron $⁠LIBRA a través de su plataforma.

Además, el escrito firmado por su director precisa que el activo digital fue incluido en la sección Playground de la exchange "aproximadamente dos horas y veinte minutos después del anuncio del Presidente" a través de su cuenta personal de X, y que en ese momento contaba con más de 2,1 millones de usuarios registrados en Argentina. La empresa también admitió que se enteró de la existencia de la criptomoneda por el propio tuit de Milei, que durante varias horas fue objeto de dudas sobre su autenticidad hasta que medios internacionales como Bloomberg confirmaron que la cuenta presidencial no había sido hackeada.

La revelación de Ripio refuerza las sospechas de la Comisión y derriba los argumentos del Gobierno: en sus declaraciones públicas, Milei había asegurado que "no fueron más de cinco argentinos" los que participaron en la operatoria, y que quienes compraron $LIBRA eran "expertos en criptoactivos". Durante la reunión, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) subrayó que el nuevo informe "desmiente el discurso del Presidente de que se trataba de una operatoria para superexpertos en criptomonedas". "Estamos hablando de 1.329 argentinos estafados por Milei solo en Ripio, que perdieron millones de pesos en cuestión de horas", enfatizó.

Presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la Comisión Investigadora aprobó una batería de resoluciones que profundizan el expediente. Entre ellas, se resolvió citar nuevamente al presidente Javier Milei para que amplíe o ratifique sus declaraciones sobre el caso. También se solicitará información a las principales plataformas de intercambio de activos virtuales (Binance, Lemon, Buenbit y Crypto.com) para determinar si Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem, José Luis Espert, Agustín Laje o la Fundación Faro poseen billeteras vinculadas al token y cuál fue el movimiento de fondos desde julio de 2024.

El navegador no soporta este contenido.

Ferraro adelantó que, en caso de persistir los bloqueos judiciales, la Comisión presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi negara el pedido de auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a funcionarios renuentes. "Cada obstáculo confirma que estamos en el camino correcto. A pesar de las maniobras dilatorias del Gobierno y de la falta de colaboración de la Justicia, seguimos avanzando", escribió Ferraro en X.

Por su parte, la diputada Mónica Frade propuso habilitar el uso de la fuerza pública para citar a Karina Milei, Damián Reidel, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos señalados por su presunta participación en la operatoria. Rodolfo Tailhade pidió además incorporar apercibimientos penales por encubrimiento y obstrucción de la justicia contra los funcionarios que se nieguen a colaborar.

El caso $LIBRA también avanza en los tribunales de Estados Unidos. Según informó el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), los abogados de los damnificados presentaron una demanda colectiva ampliada ante la jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, con nuevas pruebas forenses, mensajes internos y el testimonio de un informante confidencial.

$LIBRA: CADA PASO EN EL CONGRESO ACTIVA LA JUSTICIA



Gracias a la información obtenida por la Comisión Investigadora Libra de Diputados y remitida al juez Martínez de Giorgi, la querella logró identificar hoy transacciones millonarias entre Mauricio Novelli, Terrones Godoy y... pic.twitter.com/2D5QnFSe2q — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 21, 2025

En esa presentación, se describe cómo el token fue lanzado "utilizando la imagen y las redes del presidente Javier Milei para generar confianza e inducir inversiones". Entre los principales acusados figuran Benjamin Chow, fundador de Meteora y Jupiter, y Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, quienes enfrentan cargos por fraude, conspiración y lavado de dinero bajo la ley RICO. "El caso $LIBRA se consolida como una operación internacional que usó la imagen de la Argentina y del propio Presidente como fachada para una estafa millonaria", resumió Agost Carreño. Mientras la Comisión Investigadora busca determinar el grado de involucramiento del Gobierno argentino en la difusión y legitimación del token, más de mil argentinos confiaron en el anuncio del Presidente, compraron $LIBRA y perdieron sus ahorros.