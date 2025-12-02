Rodolfo Aguiar adelantó medidas de fuerzas sorpresivas: "Son tiempos de desobedecer en la Argentina"

Luego de que el Gobierno nacional diera a conocer su intención de avanzar con el despido del 10% de la planta laboral estatal, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció que desde este miércoles comenzarán los paros contra la motosierra. Días atrás ya habían adelantado el paro nacional que habían votado en un Consejo Federal del gremio para cuando comience a tratarse el proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

En diálogo con BigBang , Aguiar consideró que la decisión de realizar medidas sorpresivas tiene que ver con haber aprendido en su rubro que uno no puede amenazar si después no actúa. Su posición es la de la confrontación con el Gobierno nacional y la convocatoria a que las acciones gremiales se multipliquen de cara a enfrentar la nueva tanda de ajuste que impulsa el espacio libertario.

El dirigente remarcó que el camino de la lucha, como el que emprendió el Hospital Garrahan que consiguió un 61% de aumento salarial tras un largo conflicto, es mucho más provechoso que el del miedo a perder el trabajo. En ese sentido, confesó que es un convencido de que, cuando las organizaciones sindicales van a negociar con las patronales, es imposible ganar si no tienen el respaldo de una medida de fuerza que las ampare.

Su perfil provocador tiene un origen muy marcado, de acuerdo a lo que comenta en la entrevista. Según contó, cuando comenzó a ser delegado tuvo que elegir si prefería que lo aplaudan sus compañeros de trabajo o sus empleadores, porque conseguir los festejos de ambos sectores era algo imposible. En la misma tónica cuestionó a los dirigentes gremiales que todavía apuestan al diálogo con el Gobierno nacional.

Sturzenegger viene por nosotros y tiene que saber que nosotros, los estatales, vamos por él

Entre sus planes a futuro se encuentra el de realizar una reforma sindical que acerque a las bases con la estructura sindical, pero que no aceptaría que esté propuesta por alguien que nunca trabajó, como el economista Martín Tetaz. Entre las medidas que destacó para esta, se encuentra la de incorporar a los dirigentes gremiales a la lista de funcionarios públicos que deben presentar declaraciones juradas para no exponer grandes crecimientos patrimoniales.

Javier Milei quiere avanzar con el despido de casi 30 mil despidos de trabajadores del estatal. ¿Cómo continúa la lucha para evitar este nuevo desguace en la motosierra?

- No van a poder. (El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger viene por nosotros y tiene que saber que nosotros, los estatales, vamos por él. No los vamos a dejar. Se trata de configurar una nueva maniobra ilegal por parte del gobierno. Porque el pueblo, a través de sus representantes en el Congreso, ya rechazó en ambas cámaras los decretos de desregulación del Estado. Es decir, aquellas normas que se proponían para reestructurar, cerrar o fusionar organismos públicos y allí sí despedir trabajadores. Además hemos presentado medidas cautelares que resultaron favorables, que prohíben reubicar o despedir trabajadores, por lo tanto el gobierno no va a poder materializar este recorte del 10% de la planta de recursos humanos que se propone.

Rodolfo Aguiar anunció que su gremio irá a la lucha y no se quedará quieto ante la nuevo ola de despidos que planifica la gestión de Milei

De todas maneras, el Estado nacional no soporta más ajustes. No hay margen para recortar más. A pesar del esfuerzo enorme de los trabajadores, de su vocación de servicio, las prestaciones estatales públicas están en su mínimo histórico. Después de casi dos años de gobierno de Milei, la sociedad finalmente toma conciencia real que cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado, en realidad una política pública se desmantela y un derecho desaparece. Un ejemplo concreto: si vacías el Instituto Nacional del Cáncer la gente se muere; si cerrás las oficinas de ANSES y despedís a sus trabajadores, no hay derecho a la previsión social en la Argentina; si despedís a los trabajadores que tienen que destapar las alcantarillas, frenás la obra pública, no construís desagües y desmantelás el Servicio Meteorológico Nacional, no podés prevenir grandes catástrofes como la de Bahía Blanca o la de Zárate y Campana. Las cesantías masivas y legales en el Estado se han transformado en una fenomenal pérdida de derechos para todos.

Usted dice que el Gobierno no puede avanzar en esto -y obviamente que lo van a enfrentar- pero se encuentra amparado en un resultado electoral en el que pareciera que un sector de la población le dijo 'avance presidente con la motosierra', ¿cómo lo ven como dirigentes estatales?

- Cada uno con su rol. ¿Qué me importa a mí que haya ganado Milei si a mí no me votaron para que yo ande midiendo a ver si mide más o mide menos en las encuestas un presidente, un gobernador o un intendente? Los que quieran hacer eso que se pongan una consultora. Yo soy gremialista. A mí me votó casi medio millón de estatales para que si mi empleador osa atacar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores o, como está ocurriendo ahora, gobernar contra la Constitución Nacional y al margen de las leyes, yo me paro enfrente. Y es eso lo que estamos haciendo.

¿Qué me importa a mí que haya ganado Milei si a mí no me votaron para que yo ande midiendo a ver si mide más o mide menos en las encuestas un presidente, un gobernador o un intendente? Los que quieran hacer eso que se pongan una consultora

Muchos colegas de otros medios dicen: 'pero Aguiar, ¡un paro!'. Este gobierno acaba de ganar las elecciones. Mire, los problemas que tenemos los trabajadores, las jubiladas y los jubilados, siguen siendo exactamente los mismos que teníamos antes de las elecciones. Los mismos problemas que teníamos y que padecíamos el 25 de octubre. Por lo tanto, yo creo, que apenas se termine de aplacar la polvareda electoral, la conflictividad va a volver a crecer y, por supuesto, el gobierno va a volver a entrar en crisis.

La CGT que muchas veces evita dar peleas, evita dar discusiones, pero recientemente el Hospital Garrahan dio una demostración de todo lo contrario: realizó una medida de fuerza y consiguió un gran aumento salarial. ¿Cómo es esto?

- Esa reflexión es muy importante: nosotros también hacemos goles, también ganamos. Hemos demostrado con lucha, a partir del Garrahan como un ejemplo, pero muchos otros, que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Vinieron a quitarnos el derecho de huelga y no pudieron: la Justicia nos dio la razón . Nos quisieron quitar el día del empleado público, no pudieron: la Justicia nos volvió a dar la razón. Quisieron desmantelar el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad, y tampoco pudieron. Por lo tanto, yo al menos soy de los que piensan que a cualquier negociación que vayamos los trabajadores, en cualquier mesa que nos sentemos, si no está precedida de un conflicto, perdemos.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en una movilización estatal.

Por lo tanto, imagino que a esta altura de los acontecimientos, aquellos gremialistas que propusieron que había que dialogar con el Gobierno nacional, después de casi dos años, habrán aceptado que el diálogo fracasó. Que ese Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo argentino. Nunca existió mandato de los trabajadores para que nos sentemos en ese ámbito que terminó siendo la institucionalización del ajuste, porque ni siquiera llevaron a esa mesa una coma de la reforma laboral, que fue toda redactada en Techint, y con algún gerente de Rappi seguramente al lado, que dictó algunos de los artículos.

Y nos decían: 'hay que esperar a conocer los detalles de la reforma para poder hacer un paro'. ¿De verdad? ¿Después de años del gobierno de Milei?, ¿alguien en este país necesita conocer el texto de una norma que están proponiendo para saber que nos van a joder? ¿Que nos van a perjudicar a todos?

Ese Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo argentino

La presencia de Gerardo Martínez en ese Consejo de Mayo, ¿qué significa para el movimiento obrero?

- Hay distintas centrales obreras. El cuestionamiento no puede ser a ningún sindicato ni a ninguna central obrera , porque todas nacen con un fin noble, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Ahora bien, lo que sí podemos evaluar es la conducta de algunos dirigentes. En nuestro caso hay una CGT. Acaba de elegir un nuevo triunviro, renueva entonces expectativas. Habrá que dejar pasar los días, las semanas, para ver qué orientación hacia dónde transita esa CGT. De todas maneras, si no fuera en el sentido que buena parte del movimiento obrero espera, tampoco se puede convertir en un obstáculo para que todos aquellos sindicatos y trabajadores que estén decididos a salir a luchar sigamos consolidando y profundizando la unidad en un frente sindical, independientemente de a qué central formemos parte.

Desde que fui electo delegado en mi sector de trabajo allá hace algún tiempo tuve que elegir: o me aplauden mis jefes o me aplauden mis compañeros, porque los dos a la vez no me pueden aplaudir. Por supuesto hay algunos gremialistas en la Argentina que creen que pueden cosechar ambos aplausos. Que no mientan más . Eso no existe. No se pueden transitar los grises: estás de un lado del mostrador o estás del otro.

Aguiar ante la OIT

¿Cómo se enfrentan a la realidad de que trabajadores del Estado hayan votado a Milei? Que hayan votado este ajuste sabiendo que, quizás, son futuras víctimas.

- Sin lugar a dudas es un enorme desafío el que tenemos por delante. En el ballotage del 2023 un estudio razonable daba cuenta que el 48% de las empleadas y los empleados públicos habían votado por Milei. Dos años después, esa realidad ha ido modificándose. Nadie puede votar por su verdugo. Pero sin lugar a dudas que tenemos que realizar algunos análisis. Fuimos convocados por la Secretaría de Género y Diversidad de nuestro sindicato a una suerte de conversatorio que se denominaba 'El silencio de los hombres. ¿Qué se explicó? Que el 56% de los varones votan a Milei, mientras que en las mujeres eso cae al 36%. Es decir, somos los varones los que estamos votando a este presidente . Tenemos el desafío las organizaciones, todas, de habilitar ámbitos institucionales de diálogo entre varones para ver qué nos está pasando. Nosotros somos los responsables de este presente gris, tenebroso, para nosotros y para nuestra democracia.

También se puede considerar que hay un retroceso en la conciencia respecto a la organización sindical. Hay muchos más cuestionamientos que en otra época. ¿Cómo se lidia con eso desde la organización sindical?

- La iglesia primero. O la Justicia primero y la iglesia después. Creo que después viene el sindicalismo. Hablemos de todas las instituciones y también del periodismo. Se pone lindo ¿no? Porque estamos todos bien desprestigiados en esta Argentina. Yo qué digo: tenemos que avanzar en una reforma sindical. No tengan dudas en que el sindicalismo ha ido perdiendo a pasos agigantados confianza de parte de la sociedad. Ahora, en esa reforma sindical no lo quiero ver (Martín) Tetaz proponiéndola, porque no laburó ni media hora para nadie en su vida.

Tenemos que avanzar en una reforma sindical. No tengan dudas en que el sindicalismo ha ido perdiendo a pasos agigantados confianza de parte de la sociedad

Tenemos que proponer las trabajadoras y los trabajadores. No tiene que ser muy exigente, porque muchos colegas míos -incluso cercanos- con esto se enojan. Pero yo propongo una reflexión: pasaron 40 años de democracia. Cualquier funcionario o funcionaria pública que llega a un cargo tiene que presentarlo una declaración jurada de bienes e ingresos. Los sindicalistas no. Es decir que cualquiera que pasa por la vereda no tiene derecho en la Argentina a conocer en qué auto anda, en qué casa vive, cuánto gana un sindicalista, cuál es el ingreso en su grupo familiar. Me parece que eso tiene que cambiar, que necesitamos llevar adelante una reforma que nos permita recuperar confianza de parte de la sociedad. También tiene que ser con nuestra actuación.

Cuando apenas asumió Milei a la CGT, no sé qué le pasó, que se le dio por hacer dos paros medio seguidos, subió rápidamente la imagen institucional del movimiento obrero. Y yo a veces me desvelo a la noche pensando cómo sería esta Argentina si hubiéramos realizado una huelga general por mes. Yo creo que sería bastante distinta a la que tenemos hoy y todos tendríamos más derechos de los que tenemos hoy.

Los integrantes de ATE irán a distintos paros nacionales para enfrentar el ajuste.

¿Qué es lo que está en la mente de la conducción de ATE en este momento de cara a lo que viene?

- Nosotros definimos en un Consejo Federal, con presencia de todo el país, un paro para el día que la reforma laboral se tratara en el Congreso. Ahora, ¿qué ocurrió? El fin de semana se abrió un nuevo frente, que es este intento de volver a producir un recorte sobre el Estado. Por lo tanto, dijimos: 'vamos a evaluar, adelantar esta medida de fuerza y vamos a llevar adelante medidas sorpresivas durante el mes de diciembre'. Mañana va a ser la primera . Porque también aprendí, hace muchos años, que cuando uno anuncia algo lo tiene que cumplir. A la segunda gacetilla que dijiste 'voy a hacer un paro, voy a cortar la ruta' y no lo haces, nadie después te da bola.

En este momento lo están viendo miles de trabajadores del Estado que seguro hasta tendrán cierta preocupación por la próxima motosierra. ¿Qué mensaje le daría a quienes tienen miedo en este momento y a quienes tienen preocupación de lo que se puede venir?