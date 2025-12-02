Sigue el rumbo: Milei le tomó juramento a Monteoliva como reemplazante de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que llegó tras la asunción de Patricia Bullrich en el Senado Nacional, y luego de renunciar el lunes a su cargo previo como secretaria de Seguridad. El cambio no tiene mucho de novedoso ya que implica una continuidad directa de las políticas que se llevaron hasta el momento en la cartera.

El cálido abrazo del Presidente hacia su nueva integrante del Gabinete fue una clara demostración de la confianza política entre la continuadora de Bullrich y el Gobierno nacional. Esto quedó de manifiesto cuando, tras ese gesto, también se integró la ex ministra a sumarse y a ponerse entre medio de ellos dos para la foto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se realizó la ceremonia.

Además de Bullrich estuvieron presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno, entre otros concurrentes que fueron a saludar el nombramiento.

"Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer. Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio", había escrito Monteoliva el lunes en su cuenta de X.

La primera actividad de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: recibió una oficial de la Policía de la Ciudad que reinvidicó a Milei.

Ya en funciones y cuando recién comenzaba la tarde del martes, la flamante ministra se mostró en funciones en una reunión que hicieron junto al Presidente, Bullrich y Karina Milei, con quienes recibieron "a la policía Noelia Cristina Segura y al Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez", de acuerdo a lo informado en un tuit oficial. "El Presidente de la Nación respaldó a la oficial tras un episodio donde fue filmada defendiendo el orden y la seguridad que se hizo viral por su frase: 'Fílmeme señora, así mi Presidente me ve que estoy trabajando'", detallaron.

Monteoliva es cordobesa y se formó en la Universidad Católica de esa provincia en la carrera de Relaciones Internacionales. También completó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes de Colombia. También se desarrolló como directora de la carrera de Ciencia Política y la Especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Se confirmó que se mantiene el rumbo en el Ministerio de Seguridad: Bullrich se va y Monteoliva se queda.

En 2012 volvió a su provincia y se incorporó como asesora del Gabinete del Ministerio de Seguridad provincial cuando José Manuel de la Sota todavía era gobernador, para quedarse con la titularidad de la cartera doce meses después. Con la llegada de Macri en 2015, Bullrich la sumó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal y a partir de allí comenzó su relación con el PRO.

El lazo con los de amarillo la llevó a transformarse en asesora de la Secretaría de Seguridad del municipio bonaerense de Vicente López, cuando todavía estaba al mando el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Tras eso, y con la vuelta de Patricia Bullrich a Seguridad, ella se quedó con el cargo de secretaria al que renunció de forma reciente.