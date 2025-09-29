Rodolfo Barili le habló a los jóvenes tras recibir el Martín Fierro: "Si no se bancan que los narcos terminen matando pibas..."

Rodolfo Barili fue el gran ganador de la terna de mejor labor periodística en Telefe Noticias. En su discurso compartió el premio con Nelson Castro y con Claudio Rígoli que también estaban nominados.

"Quiero compartirlo con Claudio y con Nelson. En este momento en el que se apunta con el dedo a los que hacemos periodismo, es un buen ejemplo, los tres somos distintos", dijo Barilli.

Emocionado, casi hasta las lágrimas, el conductor dijo: "Es un ejercicio individual, no hay ni buenos ni malos, somos distintos, lo mejor que le puede pasar a la gente es tener un montón de opciones. Yo seguiré creyendo en el periodismo decente, buscar la verdad y contarla, bancarse las consecuencias sin censura previa y en la ética que debe rodear a la labor periodística (...)".

Para terminar, el periodista hizo referencia al triple femicidio en Florencio Varela donde murieron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Sobre este caso, Rodolfo Barilli dijo hablándole directamente a los jóvenes: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando pibas sin importar de qué lado dela General Paz están, esta es la pasión más linda del planeta".