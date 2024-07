Sacado, Milei desconoció la victoria de Maduro y gritó: "Los leones venezolanos despertaron"

Javier Milei tuvo un fin de semana agitado, sobre todo el domingo cuando visitó a los grandes empresarios de la Sociedad Rural que le dieron un tirón de orejas por su paupérrima gestión económica. Ese mismo día sufrió también el embate de la victoria de Nicolás Maduro, presidente reelecto en Venezuela.

Horas antes de conocerse la noticia, Milei había asegurado que "los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte" y, en ese mismo posteo en su cuenta oficial de X también expresó: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Maduro tras ganar las elecciones en Venezuela

Los resultados electorales en Venezuela dieron la visión opuesta a la que había dejado correr Milei: Maduro obtuvo el 51,2% sobre el 44,2% que cosechó el candidato opositor Edmundo González Urrutia .

Esto pareció haber enojado al Presidente que habló directamente a los votantes venezolanos radicados en Argentina: "Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano", dijo y siguió: "El fraude que ha llevado adelante y que ha perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica", analizó.

Milei, con lentes sobre la nariz y con mirada perdida, vociferó: "Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y que tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino, hambreador y empobrecedor".

Para terminar, Milei aprovechó para arengar, muy fiel a su estilo: "Así que ánimo queridos venezolanos que sigan adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad carajo!", terminó gritando.

Mal bicho

Al momento de ganar las elecciones, Maduro prometió en que en su tierra vendrá un cambio fundamental para la política económica con un listado de siete acciones precisas en las que se jalonará la economía local fuera de la producción de petróleo con el fin de conseguir la soberanía alimentaria del pueblo.

En medio de su alocución y hablando en contra de las ultraderechas que presionan su gobierno, se escuchó el tradicional cántico argentino contra Milei: "Milei, basura, vos sos la dictadura".

Es ese canto lo que motivó a que Maduro reaccione y le hable directamente a Milei: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde", dijo mientras sus militantes reían.

"Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", dijo Maduro que también expresó: "Nazi fascista y vendepatria".

Entre otros temas que tocó, Nicolás Maduro juró que haría todo para cumplir sus promesas de campaña: "Va a haber paz antes, y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio, a partir de hoy. Lo que pido como presidente es respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular", aseveró.