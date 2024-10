Sale Mondino y entra Werthein: el nuevo canciller llegó por pedido de Milei y tras el voto a favor de Cuba de la ex funcionaria

Si bien desde hace meses las voces extraoficiales de la Casa Rosada ya aseguraban que la ex canciller Diana Mondino tenía "el boleto picado", para la política nacional fue una sorpresa su salida a partir del pretexto de haber votado a favor de Cuba en la Asamblea de Naciones Unidas, en relación al bloqueo que sufre el país caribeño y que sólo Estados Unidos (EE.UU) e Israel votaron de forma favorable. Su reemplazo es el ahora ex embajador en Washington Gerardo Werthein, un empresario poderoso y ex presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

Según el relato oficial, el presidente Javier Milei se molestó por el apoyo a la nación revolucionaria. Aunque lo real es más parecido a lo que se conoce popularmente como una "cama". Es que Mondino habría preguntado cómo votar en el tema y le habrían dicho que lo haga contra el bloqueo .

Gerardo Werthein fue titular del Comité Olímpico Argentino (COA) durante 12 años.

"Dicen que es por la votación en la ONU pero la verdad es que estaba rodeada. Le sacaron a toda la gente de confianza y la rodearon de karinamileistas y macristas. Hay que ver si lo de la ONU no fue una maniobra de ella para que de una vez por todas le pidan la renuncia", reconoció una fuente diplomática ante La Política Online. "Es muy raro todo. Porque Mondino no tomaba estas decisiones sin consultar . Nadie puede imaginar que Mondino mande a votar a favor de Cuba en la ONU por su cuenta", agregó un ex funcionario del riñón de la canciller saliente.

Desde hace meses, la cartera de Mondino estaba copada por las fuerzas del cielo que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Primero le había puesto una virtual intervención en manos de Ursula Basset, aunque luego comenzó a desarmar el equipo original de la ex canciller. Así llegó Nahuel Sotelo a la Secretaría de Culto y, después y a partir de un acuerdo con Mauricio Macri, Eduardo Bustamante a la vicecancillería.

Karina y Javier Milei, Elon Musk y Gerardo Werthein

La velocidad con la que se eligió a Werthein como el reemplazante también sustentó la versión sobre que la decisión de correrla a Mondino estaba planificada con anterioridad. El ex dueño de la empresa Telecom y accionista histórico del Grupo Werthein, venía cosechando muy buenas relaciones con Milei. Al punto de que fue uno de los que lo acompañó e impulsó la reunión con Elon Musk en la última visita oficial a Norteamérica.

Al frente de la Cancillería ya los rumores afirmaron que el empresario "iniciará una auditoría del personal de carrera para identificar a los enemigos de la libertad", en sintonía con la acusación que había hecho Mondino a las fuerzas izquierdista que había infiltradas en su cartera, a quienes responsabilizó de haberle dicho "Falklands" a las Islas Malvinas.

Gerardo Werthein al lado de Karina y Javier Milei, en el viaje a Estados Unidos con la comitiva presidencial.

El nuevo ministro es veterinario de origen y durante 12 años fue titular del COA. También integró el Comité Olímpico Internacional (COI). Muchas veces fue vinculado al actual secretario de Deportes, Daniel Scioli, cuando este competía para ser presidente de la Nación, tanto en 2015 como en 2023.

Durante los años de macrismo, " se llevó del país 11,8 millones de dólares ". Esto se conoció a partir de una investigación de El Cohete a la Luna de Horacio Verbitsky. Allí lo acusaron con pruebas de haber integrado la nómina de 100 personas que más dólares atesoraron en el exterior, durante el periodo en el que fue mandatario el ex presidente de Boca Juniors.

Diana Mondino con Javier Milei.

En esa publicación también le endilgaron gastos extraordinarios durante 2018 para los juegos olímpicos juveniles, que se realizaron en Buenos Aires en 2018: "La Ciudad de Buenos Aires ya puso más de 16.250 millones de pesos, 15 veces más que lo que prometieron Mauricio Macri y Gerardo Werthein al ganar la sede", afirmaron.

En los últimos años, Gerardo Werthein puso sus inversiones al día en términos de medios de comunicación. Es que en la actualidad está asociado al periodista Luis Majul en la FM 107.9, ahora conocida como El Observador, una usina de ideas libertarias y propaganda anti estatal.