El golpe bonaerense sacude al Gobierno: Milei convocó a reunión de Gabinete y los mercados castigan con riesgo país en 1.000 puntos

La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses provocó un cimbronazo político y financiero. Con más del 47% de los votos, Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos, retuvo todas las bancas que puso en juego y sumó escaños, mientras que el oficialismo nacional quedó debilitado en su distrito más populoso. El presidente Javier Milei reconoció el revés el domingo por la noche ante los propios: "Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral".

Javier Milei en el búnker libertario de La Plata

El mensaje fue pronunciado en el búnker libertario de La Plata, acompañado por su hermana Karina Milei, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, Manuel Adorni, Martín Menem y Sebastián Pareja, entre otros. Sin embargo, se destacaron ausencias clave como las de Luis Caputo, Sandra Pettovello y Gerardo Werthein. Milei buscó dar señales de resiliencia: "Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado (...) También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar".

Lo cierto es que la reacción de los mercados no se hizo esperar. Los bonos argentinos se desplomaron, los ADRs cayeron 12% en el pre market y el riesgo país superó los 1.000 puntos, tras haber trepado la semana pasada por encima de los 900 ante las expectativas de un mal resultado oficialista. El dólar cripto saltó por encima de los $1.400 apenas comenzaron a circular los primeros datos extraoficiales de la elección, mientras que este lunes el Banco Nación abrirá la cotización oficial a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. El MEP arranca en $1.383, el CCL en $1.390 y el blue en $1.370.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había intentado calmar las aguas con un mensaje en su cuenta de X: "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos". Sin embargo, los analistas advierten que la presión sobre la deuda y el tipo de cambio podría intensificarse si se acrecienta la percepción de debilidad política del Gobierno. En paralelo, Milei convocó a su Gabinete a una reunión de urgencia para este lunes a las 9:30 en la Casa Rosada, con la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y el resto de la cúpula oficialista.

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Allí se evaluará la estrategia hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre, decisivas para el futuro político y económico del Ejecutivo. "Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre", sostuvo el Presidente, que intentó mostrarse firme frente a la adversidad: "No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar". De esta manera, la foto bonaerense dejó expuesto que el camino no será sencillo para un gobierno que confiaba en usar los comicios como termómetro social, y que ahora enfrenta simultáneamente la presión de las urnas y la desconfianza de los mercados.