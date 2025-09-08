Francos habló de "soberbia" tras la derrota bonaerense: "Sufrimos un viento muy fuerte y tenemos que hacer una fuerte autocrítica"

La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de autocrítica en el Gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el oficialismo debe revisar su accionar político y económico tras el resultado adverso. "No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política", expresó en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Francos sostuvo que el equilibrio fiscal "es la base de un crecimiento económico", aunque reconoció que todavía falta trasladar esos avances a la vida cotidiana de los ciudadanos: "Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos". En su análisis, el funcionario incluyó también un mea culpa político. "Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación (de soberbia) a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien", sostuvo, al tiempo que pidió "rectificar los caminos".

El jefe de Gabinete confirmó que la reunión prevista en Casa Rosada este lunes tendrá como objetivo revisar el traspié electoral y planificar la estrategia de cara a lo que serán las elecciones legislativas nacionales de octubre: "Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo". Y subrayó la relevancia de esos comicios: "La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con reformas que necesitamos, como la de la legislación del trabajo y la tributaria".

Consultado por las declaraciones de Luis Caputo, Francos aclaró que el ministro se refirió "a los temas macroeconómicos, al tema de sostener el equilibrio fiscal, al tema de la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios, a generar nuevamente inflación, que es el logro (la baja) más importante que ha obtenido el Gobierno". También evitó cargar culpas individuales por la derrota: "La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie sale limpio de esto; todos somos parte del mismo proyecto".

Los resultados de las elecciones bonaerenses

En cuanto a posibles cambios internos, el funcionario anticipó que habrá modificaciones tras el 10 de diciembre por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri hacia el Congreso, lo que abrirá lugar a nuevas incorporaciones. Sobre el pedido de Axel Kicillof para que Milei lo llame tras la elección, Francos evitó confirmar si habrá un contacto directo, aunque sí reveló: "Me comuniqué con el ministro Bianco para felicitarlo por la victoria electoral". Finalmente, el jefe de Gabinete se mostró optimista pese al golpe recibido: "Tendremos que corregir también los errores que podemos haber cometido en el discurso, en cómo transmitirle a la gente lo que pasa en la Argentina, etcétera. Pero yo no soy pesimista con el futuro, yo soy optimista con el futuro de la Argentina".