San Cayetano en la era Milei: cientos de fieles piden por trabajo mientras Adorni critica la presencia de organizaciones sociales

Una multitud de trabajadores y trabajadoras se reunieron compungidos en el barrio de Liniers como todos los 7 de agosto, día de San Cayetano para agradecer y pedir trabajo, al santo que es el patrono del pan y del trabajo. Varias personas acudieron bajo el manto de las organizaciones sociales con el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, Barrios de Pie, Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) son algunas de las organizaciones sociales que acudieron también para pronunciase en contra de las medidas de ajuste de Javier Milei y evidenciar "la emergencia alimentaria, social y laboral".

San Cayetano, 2024

La fecha es muy convocante y desde las 8 de la mañana se vio gente apostada al frente de la parroquia de San Cayetano con reposeras y sillas porque la jornada es larguísima. A las 11 de la mañana se celebró la tradicional misa y se espera que varios de los trabajadores que asistieron peregrinen hasta Casa Rosada donde los espera un gran operativo de seguridad establecido por Patricia Bullrich.

En este contexto, Jorge García Cuerva, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires analizó las políticas económicas de Milei y su ministro de Economía Luis Caputo: "Es lo que todos sabemos y experimentamos. Hay algunos índices que mejoraron, como el inflacionario, otros que han aumentado como la desocupación, pero por eso más que nunca debemos seguir adelante, no bajar los brazos, no resignarnos a que los argentinos debemos vivir mal".

Jorge Ignacio García Cuerva

García Cueva también expresó: "Todos tenemos el compromiso de construir un país más justo, mejor, para todos. San Cayetano es el patrono de todos, es el patrono del pan y el trabajo (...) está en las entrañas más profundas de todo el pueblo argentino. No es un santo de un partido político, o un sector social. San Cayetano no le pregunta a nadie a quién vota. Al igual que la peregrinación a Luján, convoca a todo el pueblo".

Por su parte, el gobierno de La Libertad Avanza también fijó postura sobre el día de San Cayetano y aprovechó para criticar a los gobiernos peronistas a través de Manuel Adorni, vocero presidencial: "Lamentamos que en una fecha religiosa como esta donde la gente asiste de buena fe, con el deseo de salir adelante o agradecer, que hoy esté encabezada por figuras políticas que son muchas de ellas responsables del desastre económico que este Gobierno heredó".

En ese sentido, Adorni pronunció: "Este Gobierno vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas, no a reproducirlos. Quienes fueron parte del problema en los últimos 20 años no van a ser de ninguna manera parte de la solución", dijo y completó: "Por estas cuestiones, y como lo indican los hechos de público conocimiento, la única doctrina del kirchnerismo es 'has lo que yo digo pero no lo que yo hago'".

En cuanto a referentes sociales, alzaron su voz Pablo Moyano, dirigente de la Confederación General del Trabajo que adelantó que la movilización que llegará a Casa Rosada es: "La continuidad del plan de lucha que se va a ir profundizando si el Gobierno sigue viendo sólo su realidad".

San Cayetano, 2024

Además, le habló directamente a los miembros del gobierno: "Vemos como el chanta de (el vocero Manuel) Adorni vende todas las mañanas una Argentina que no es y vemos a Sturzenegger que vende un país que no ve el sufrimiento que están pasando millones de argentinos".

Moyano dio además una clave que permite ver cómo será el futuro para los últimos meses del año. Es que contó que la CGT no participará de ninguna convocatoria del Gobierno: "Sabemos que solo es para la foto y las vamos a rechazar" y adelantó que llamarán a una reunión con los secretarios generales de las distintas regionales "para definir los pasos a seguir".

San Cayetano, 2024

Juan Grabois, también presente expresó: "Si no logramos coagular un proyecto donde la justicia social esté en el centro y no sea una caretada, nada tiene sentido", dijo e ironizó sobre el plan de la baja de imputabilidad que lleva adelante Patricia Bullrich: "No sé si los genios del oficialismo, y algunos teóricamente nuestros, piensan que persiguiendo niños penalmente creen que van a resolver esto".