Santiago Caputo, dueño del vueltito para Karina Milei: la SIDE se prende fuego entre traiciones y sed de poder

El Gobierno de La Libertad Avanza se enfrenta a su propia tormenta interna, y esta vez, las balas no vienen de la oposición, sino de sus propias trincheras. La reciente filtración del viaje privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York deja al descubierto una guerra en las vísceras libertarias que ya no se puede esconder y, en el centro de esta lúgubre pugna están dos de las figuras más cercanas a la presidenta: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, el llamado Mago de Kremlin de las fuerzas del cielo.

El video filtrado —una pieza de arte moderno que muestra a Adorni subiendo a un avión privado en San Fernando— fue sin dudas el detonante de un fuego cruzado que lleva meses ardiendo en las sombras. Pero, filtrada la información, las miradas inquisidoras para los adentros de la fuerza libertarias empezaron a arder y, hasta ahora, no dejarán de hacerlo: ¿quién filtró las imágenes? La respuesta, que flota en los pasillos del poder, comienza a resonar con fuerza en las redes sociales y los medios: todas las miradas apuntan a Caputo .

Santiago Caputo en una amenazante actitud

"Confirmado, fue Santiago Caputo. Se cobró un vuelto contra Adorni y Karina", publicó en Twitter @Antiponzonista, una cuenta libertaria con miles de seguidores. Y no se quedó ahí: la acusación es directa y no deja espacio para ambigüedades. Según esta versión, la filtración no sería un simple descuido o un golpe de la oposición, sino una operación quirúrgica diseñada desde dentro del propio oficialismo.

La hipótesis es inquietante aunque no hay que ser Sherlock Holmes para dilucidarlo: Caputo habría utilizado su influencia sobre los sistemas de inteligencia que él mismo comanda para así desatar un escándalo que no solo salpica a Adorni, sino que también debilita a Karina Milei, su principal rival a quien desprecia indisimuladamente. "Para esto usan la SIDE. Así salen los carpetazos. Los que vimos alguna vez uno, no nos hagamos los boludos. Sale el pack completito armado por la SIDE ", agregó @Antiponzonista en otro tuit cargado de ironía y veneno.

"Vemos a Joni Viale y a todo el dispositivo mediático del gobierno atacando a Adorni. Es fuego interno. Adorni ha cosechado muchos enemigos. Los twitteros hacen como que lo defienden un poco para que no sea tan obvio que Santiago Caputo hizo la opereta". Esto se pone bueno 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/nclbYpNdmK — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) March 12, 2026

Mientras tanto, los tuiteros libertarios desplegaron una coreografía cuidadosamente ensayada: una defensa tibia de Adorni para que no sea tan evidente quién está detrás del ataque. Pero incluso en esa defensa calculada, algunos no pueden evitar dejar entrever lo que piensan: "A Adorni lo operan con la verdad. Está claro. Pero no hay ninguna duda de que este es un vuelto de Santiago Caputo. FIN", escribió Claudio Savoia, editor de política y judiciales del diario Clarín.

Por su parte, Agustín Romo lanzó una bala envenenada hacia quienes se atreven a señalar a Caputo como el cerebro detrás de la operación: "El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor", mensaje que suena más a advertencia que a desmentida.

A Adorni lo operan con la verdad. Está claro.

Pero no hay ninguna duda de que este es un vuelto de Santiago Caputo.

FIN.#Ahora en @todonoticias — Claudio Savoia (@claudiosavoia) March 12, 2026

En las oficinas de los lúgubres hermanitos Milei, el ambiente está cargado de desconfianza. "Están entrando balas por todos lados", confiesa un funcionario bajo condición de anonimato para el medio TN, donde coincidentemente -o no- opera Jonatan Viale, uno de los primeros periodistas en pegarle en el piso a Adorni. La guerra fría entre los sectores de Karina y Caputo ya no es un secreto para nadie y, aunque ambos bandos intentan mantener las apariencias, el episodio del video pone en evidencia lo que era un murmullo: la fractura interna está ahí, y cada día se ensancha más.

Desde el entorno de Karina apuntan directamente al manejo de los servicios de inteligencia y al control político que ejerce Caputo sobre áreas clave del gobierno. "Manejan los servicios y todos los espacios que deben estar encima de estas cosas. Fue un vuelto o mala praxis ", dicen sin rodeos. En cambio, los cercanos al asesor presidencial niegan cualquier vinculación con la filtración y aseguran que el episodio también los tomó por sorpresa. Apuntan, en cambio, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sugiriendo que el video pudo haber sido obtenido desde allí.

Los pasillos arden, los cuerpos se zarandean entre la realidad de Casa Rosada y la virtualidad, un espacio donde La Libertad Avanza juega fuerte. Pero nadie pierde el tiempo: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tiene previsto reunirse hoy con Caputo para analizar el origen del material filtrado y reconstruir cómo llegó a manos de los medios.

Mientras tanto, Manuel Adorni balbucea, teje razonamientos poco claros, delinea explicaciones que no tienen sustento pero nada parece aliviar la marea interna y ahora externa que sobreviene sobre él, sobre su esposa Bettina Angeletti y sobre su discurso "anti casta" que ahora parece caer pesadamente sobre su propia moral.