Millones para "comunicación directa": la licitación que firmó Adorni y que ahora despierta sospechas

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste con su discurso de austeridad y reducción del gasto público, una licitación firmada por Manuel Adorni cuando todavía era vocero presidencial empieza a generar ruido político. Se trata de un contrato millonario para implementar un sistema de "comunicación directa" con la ciudadanía que finalmente terminó adjudicado por más de $3.650.226.300, una cifra que equivalía a unos 2,5 millones de dólares al momento de la firma.

El jefe de Gabinete autorizó y adjudicó un contrato por más de 2,5 millones de dólares

La contratación, registrada en el portal oficial Compr.Ar bajo el proceso 503-0008-LPU25, fue autorizada por Adorni el 18 de septiembre. El objetivo, según el pliego dado a conocer por el sitio Letra P, era contratar un servicio para enviar mensajes de texto masivos, correos electrónicos y llamadas automatizadas mediante voicebot, además de herramientas de monitoreo y métricas de comunicación.

En los fundamentos de la licitación, la resolución firmada por Adorni sostiene que el sistema resulta clave para la comunicación oficial del Ejecutivo. Según el documento, "la gestión integral y eficiente de los canales mediante los cuales el Poder Ejecutivo comunica sus decisiones, medidas y anuncios a la ciudadanía resulta esencial en el actual contexto de transformación digital del Estado y de la creciente demanda social por una comunicación gubernamental clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones".

El texto agrega que "la contratación del servicio solicitado es prioritaria e imprescindible, ya que permitirá optimizar la gestión de la comunicación institucional y favorecer aún más el derecho de toda la población argentina a recibir información confiable, clara y oportuna". El detalle del pliego establece una escala de envíos realmente masiva: hasta tres millones de SMS por mes, 50 millones de correos electrónicos y un millón de llamadas automatizadas. Una cifra que contrasta con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuyo último censo registró una población de 45.892.285 habitantes en el país.

Sin embargo, el pliego no especifica qué tipo de mensajes se enviarán ni con qué finalidad concreta se utilizará esa capacidad de comunicación. El 30 de diciembre, ya convertido en jefe de Gabinete, Adorni firmó la adjudicación definitiva del contrato a ATX S.A., luego de desestimar el resto de las ofertas presentadas. En la licitación participaron tres empresas: ATX S.A., que ofertó $3.650.226.300; Movilgate SRL, con $3.996.241.740 y Área Tech S.A., con $4.546.924.800.

La diferencia entre las propuestas no fue significativa, pero lo que más llamó la atención fueron algunos vínculos entre las firmas. Según registros públicos, el director suplente de ATX, Rodrigo Páez, trabajó también en Movilgate, mientras que Área Tech y ATX comparten uno de sus domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Pedro Chutro 3135. No es la primera vez que ATX aparece en una contratación estatal de este tipo.

En 2020, durante una licitación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la empresa ganó un contrato para enviar SMS a los ciudadanos. Aquella contratación fue por $24.360.000, equivalente a unos 369 mil dólares de entonces, y contemplaba un máximo de 700 mil mensajes mensuales, muy por debajo de los tres millones por mes que prevé ahora el contrato firmado por Adorni. En ese proceso también hubo cuestionamientos, ya que ATX compitió con Equila SRL, una empresa con la que compartía domicilio fiscal. Además, el presidente de la compañía ganadora, Rubén Santiago Ward, figuraba también como gerente de su competidora.

Las irregularidades denunciadas volvieron a ponerse sobre la mesa desde el Congreso. El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade apuntó directamente contra el esquema de contrataciones que orbitan alrededor de la Jefatura de Gabinete. "En la órbita de Adorni hay varias licitaciones truchísimas por uno, dos, tres palos verdes para mandar mensajes de textos y mails no sabemos con qué motivo", afirmó.

El legislador fue más allá al cuestionar a los propietarios de la empresa beneficiada: "Es una sociedad cuyos dueños se dedican desde hace años, con dos empresas llamadas Exi Group y 5 On Line, a comprar pequeñas deudas de bancos y empresas de venta de electrodomésticos para extorsionar y estafar a los deudores", sostuvo. La licitación se conoce además en un momento delicado para el jefe de Gabinete.

Esta semana, Adorni quedó envuelto en otra controversia por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante una gira oficial en Estados Unidos. En medio de esa polémica, el funcionario intentó restarle importancia a las críticas. "No es un punto de llegada, es tan solo el comienzo; no importa cuánto hayan querido empañar este Argentina Week de intensísimo trabajo", afirmó. También acusó a sus críticos de difundir información falsa: "Intentaron con mentiras, fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo: en consolidar el país en el que creemos", sostuvo.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Comunicación que conduce Javier Lanari no respondieron consultas periodísticas sobre el contrato. El caso podría no ser el único. Actualmente, varias de las mismas empresas participan en otras dos licitaciones impulsadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, también bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Una de ellas vuelve a estar vinculada al envío masivo de SMS, con ofertas que van desde 936 mil hasta 2,7 millones de dólares. La otra contempla servicios tecnológicos vinculados a plataformas de gestión y correos electrónicos, con presupuestos de entre 857 mil y 1,6 millones de dólares.

Manuel Adorni y Betina Angeletti

Ambos procesos están financiados por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo del Banco Mundial, destinado al proyecto de fortalecimiento de infraestructura de datos para reducir la brecha digital. Pero mientras el Gobierno defiende estas contrataciones como parte de la "modernización del Estado", las dudas crecen: millones de dólares para enviar mensajes masivos cuya finalidad concreta todavía nadie explicó.