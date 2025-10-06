Santilli activó el rol de candidato: "Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar"

A Diego Santilli se le viene una gesta casi imposible en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, luego de que a partir de la renuncia de José Luis Espert quede en la cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio, a sólo 20 días de la votación. El apoyo del presidente Javier Milei fue explícito durante la entrevista que brindó a Luis Majul y ahora "El Colo" tiene un único rol: hacer que la derrota parezca digna, ante un escenario en el que todos coinciden que será negativo para el oficialismo.

"Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar", reconoció el ahora cabeza de lista libertaria en declaraciones a Radio Mitre. El ex ministro de Seguridad porteño, puso primera en la carrera que se viene y tiene por delante unas cuantas oportunidades para instalarse como alternativa y lograr que el narcoescándalo quede en el olvido.

Santilli reveló que dio el paso adelante porque considera que la gestión libertaria lleva "el rumbo correcto", aunque el camino sea difícil. "Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. El esfuerzo de la gente, bajar la inflación, terminar la intermediación de los planes por el esfuerzo de Sandra Pettovello, terminar con los piquetes; este es el camino que hay que llevar", afirmó.

"El Presidente puso pilares contundentes para la Argentina, y eso es lo que está en juego. Ningún país puede salir adelante sin equilibrio fiscal. Lograr estabilidad, que es lo que logró el Presidente", continuó Santilli. "De todo eso que cambió falta un montón y por eso que falta tenemos que luchar", reiteró.

José Luis Espert se bajó de la candidatura tras días de presión.

A la hora de las explicaciones acerca del fracaso del modelo económico libertario a 20 meses de haber comenzado su mandato, Santilli se movió en la misma tónica que sus compañeros libertarios y le echó la culpa a los demás del fracaso. "La política metió la cola en materia económica y eso entorpece las reglas, pero es así. Esto podía pasar y ahora hay que seguir adelante", analizó.

Santilli también recordó la victoria de 2021. "Ese fue el camino que empezó a marcar el cambio de 2023 en la Argentina. Éramos una opción como Pro y no llegamos; llegó Milei y lo estamos apoyando desde el primer momento", aceptó. El problema a esta altura son las declaraciones que aparecieron del Presidente sobre su candidatura en la anterior legislativa. Las referencias del libertario sobre el candidato no fuero nada buenas. Y esos virales se repetirán en los próximos 20 días.

Javier Milei está frente a un escenario bien complicado.

"Nuestro electorado es exigente. Por eso pido que vayan a votar. Nos jugamos continuidad o volver al pasado y ya sabemos los resultados de eso", disparó Santilli, aunque también señaló que si bien la Argentina "no creció" lo que hubieran preferido, se encuentran "cerca" de que ahora sí lo haga. Las promesas a la orden del día