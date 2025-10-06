Santilli reemplazará a Espert y el archivo otra vez le juega una mala pasada a Milei

La política argentina tiene una habilidad especial para convertir lo imposible en rutina. Esta vez, el truco corrió por cuenta de La Libertad Avanza, que tras la renuncia de José Luis Espert -acusado de presuntos vínculos con Federico "Fred" Machado- a su candidatura en la provincia de Buenos Aires quedó al borde de un papelón histórico: su principal candidato será ahora Diego Santilli, ex PRO, ex rival, ex blanco de insultos y -según Javier Milei- símbolo de "la casta" que prometía destruir.

El corrimiento, que se da por la aplicación automática de la Ley Electoral y el principio de paridad de género, dejó patas para arriba la lista libertaria. Aunque el presidente ya ratificó públicamente el reemplazo, todavía resta la decisión del juez Alejo Ramos Padilla. Pero el obstáculo más incómodo no está en los tribunales, sino en el archivo. Porque si algo no falta en el historial de Milei son tuits y frases explosivas contra Santilli.

En 2023, cuando el "Colorado" era precandidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, con el sello del PRO, el entonces diputado libertario escribió un furioso hilo en X en el que lo ubicó en el centro del "club de la casta": "Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de ´sus negocios´ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto".

No conforme con esa descripción, el ahora presidente había rematado: "Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires". Y tampoco no se detuvo ahí. También en X, Milei había subido el tono con una de sus comparaciones más delirantes: "Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150 millones de personas, habrían matado a más de 300 millones".

El ataque fue total, pero ni siquiera el paso del tiempo suavizó el discurso presidencial. En una entrevista con el medio oficialista LN+, Milei lo había descrito a Santilli sin filtros: "Yo no tengo la culpa si ´Juntos por el cargo´ tiene un pésimo candidato, horrible, como es el caso de Santilli, que es un engendro. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política y es lógico que tenga ese rechazo". En 2021, el propio Espert -el mismo que ahora deja vacante su lugar- había sido igual de lapidario: "Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y con Larreta. Completito el colorado...".

Incluso, el economista sentenció: "Hace 30 años que vive de tu laburo y de nuestros impuestos". Cuatro años después de aquel posteo de Espert, el "colorado completito" podría convertirse en la cara de los libertarios bonaerenses. La ironía política se escribe sola. Hoy, ese mismo "engendro" encabezará la boleta de La Libertad Avanza, si prospera la interpretación que el Gobierno impulsa para mantener la paridad de género y evitar que la banca vacante sea ocupada por Karen Reichardt, actual segunda en la nómina. Mientras tanto, los libertarios se enredan entre sus propios expedientes judiciales, acusaciones cruzadas y contradicciones públicas. Y Milei, que alguna vez juró "no ser parte de la casta", podría terminar yendo a las elecciones con uno de sus viejos villanos políticos como estandarte.